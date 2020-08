Forza Italia: continua in Toscana l'alzata di scudi degli ex A.N.

In difesa del dimissionario coordinatore regionale, l’On. Stefano Mugnai. Presenti nelle liste di FI anche esponenti dell'Udc

A seguito delle dimissioni del Coordinatore on. Stefano Mugnai, sono ormai tanti gli esponenti ex A.N. di Forza Italia che hanno sottoscritto una lettera aperta in difesa del coordinatore, impegnato da settimane nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Tra questi i Parlamentari On. Maurizio D'Ettore, On. Elisabetta Ripani, On. Erica Mazzetti, numerosi Coordinatori Provinciali, tra cui l'anche lui dimissionario Jacopo Cellai e Giampaolo Giannelli (Vice coordinatore provinciale), la vice sindaco Pistoia Annamaria Celesti, il Sindaco dell'Isola del Giglio Sergio Ortelli, e tantissimi altri assessori, consiglieri provinciali membri dei coordinamenti e dirigenti di Forza Italia della Toscana. Nella lettera esprimono piena e convinta solidarietà al Coordinatore che ha una volta assunto posizioni di tutela e garanzia delle istanze del partito toscano e dei suoi iscritti, eletti e militanti. E terminano chiedendo che venga confermato il suo incarico in Forza Italia Toscana.

Tutto tranquillo invece in casa Udc, che partecipa alle consultazioni elettorali in Toscana aggregata a Forza Italia, indicando esponenti nelle liste in ogni provincia. Seguendo le indicazioni nazionali che vedono già al Senato un gruppo unico con Forza Italia, anche in regione i consiglieri Udc, se eletti, formeranno il gruppo consiliare FI/UDC.