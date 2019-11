Forza Italia: autunno congressuale in Toscana

Il coordinatore Mugnai: «Aria di libertà, al voto per tutti i coordinamenti provinciali e molti comunali». Ecco tutti gli appuntamenti nella nostra Regione

Autunno congressuale per Forza Italia in Toscana. Il 23 e il 30 novembre più il 7 dicembre gli iscritti di tutta la regione sono chiamati a confrontarsi e a scegliere tutti i loro Coordinatori provinciali nonché molti Coordinatori comunali. L’iniziativa, decisa nel corso della scorsa riunione del Coordinamento regionale toscano presieduta dal Coordinatore di Forza Italia in Toscana onorevole Stefano Mugnai, è dunque già tradotta in calendario con luoghi, tempi e spazi: «Tira aria di libertà, in Toscana – afferma Mugnai – e noi abbiamo deciso di tradurla in possibilità di scelta per i nostri iscritti e per dare la parola ai territori. Ripartiamo da loro, dai 3.474 iscritti, dalla base. Questa è la nostra stella polare attraverso cui rivendicare la nostra identità di comunità coesa, capace, moderata e attenta ai bisogni delle nostre città e delle nostre province. E’ il primo passo per guardare con rinnovata autorevolezza alle elezioni regionali toscane, come interlocutore moderato all’interno del centrodestra unito. Solo così possiamo strappare anche la Toscana alle sinistre e ai grillismi».

Ecco dunque il calendario dei congressi provinciali azzurri, concentrati per lo più nella giornata di sabato 23 novembre. Il coordinamento del capoluogo, ovvero Firenze Grande Città, terrà la propria assise per l’intera giornata (10-18) nella Sala Wanda Pasquini alle Murate, in piazza Madonna della Neve 26, con l’On. Felice Maurizio D’Ettore come Presidente;. Poi, in ordine alfabetico, ecco il resto dell’agenda dei congressi provinciali: ad Arezzo l’appuntamento è all’Hotel Minerva (Via Fiorentina 4, 9.30-17, Presidente Sen. Fiammetta Modena); per l’area provinciale di Firenze, tutti al Circolo MCL Aurora di via San Bartolo in Tuto a Scandicci (9-20, Presidente Sen. Barbara Masini); Grosseto apre la propria sede di via Cavour 13 (9.30-21.30, Presidente On. Elisabetta Ripani), mentre il congresso provinciale di Livorno fa casa base a Cecina (Cirdolo culturale Il Fitto, Corso Matteotti 107 (9.30-17.30, Presidente Sen. Roberto Berardi); ancora, ecco gli azzurri di Massa Carrara che svolgono i propri lavori a Massa (via del Serchio 35, 9.30-17.30, Presidente On. Roberto Bagnasco); Pisa ha appuntamento al Grand Hotel Duomo (via Santa Maria 94, 9.30-15.30, Presidente Sen. Maurizio Gasparri) e Pistoia si concentra sulla sede di Forza Italia a Montecatini Terme (via Michelangelo 10, 9-18.30, Presidente On. Maurizio Carrara); per Prato lavori dalle 9 alle 14 all’Hotel President di via Arrigo Semintendi 20 (Presidente Goffredo Borchi), infine a Siena ritrovo all’Hotel Palazzo dei Priori (Strada Montalbuccio 31, 10-18, Presidente On. Catia Polidori). Colpo di coda sabato 30 novembre per Lucca, il cui congresso provinciale si svolge dalle 10 alle 13.30 presso la sede di Forza Italia in viale San Concordio Traversa 2, civico 45.

Quanto ai congressi comunali, anche qui il grosso si svolge sabato 23 novembre quando a scegliere il loro coordinatore cittadino saranno gli iscritti a Forza Italia di Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Certaldo, Impruneta, Lastra a Signa, Marradi, Pontassieve, Reggello, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci, mentre nel mese di dicembre si svolgeranno i congressi per le città di Massa (sabato 7) e di Carrara (sabato 14).