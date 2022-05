Fortezza: maxi rissa a colpi di mazze, spranghe e coltelli

Firenze, 31 maggio - "Ormai è un bollettino quotidiano, tra rapine, accoltellamenti, violenze, risse. Un bollettino avvilente, una fotografia di una città in balia di delinquenti e malviventi di ogni tipo. La scorsa notte alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci le forze dell'ordine sono dovute intervenire per una maxi rissa a colpi di mazze, spranghe e coltelli, in cui sono rimasti coinvolti due nordafricani e un italiano, e probabilmente altre persone che si sono date alla fuga e che la polizia sta cercando di identificare. Così non si può andare avanti, questa città è insicura e pericolosa, e l'Amministrazione comunale se ne disinteressa". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Aggressioni quotidiane, sia di notte che di giorno, in centro o in periferia - ricorda Stella -. Vittime, uomini e donne di qualsiasi età, come la 30enne e la 21enne rapinate in centro, o il 51enne accoltellato e rapinato in via dei Leoni qualche giorno fa, l'uomo accoltellato gravemente in viale Rosselli sabato scorso, la sparatoria alle Cascine il 19 maggio: l'elenco potrebbe proseguire a lungo. Leggere le notizie di cronaca di Firenze riempie di amarezza, noi da anni diciamo che è una città insicura, ma le nostre denunce e proposte vengono liquidate con sufficienza dalla sinistra che governa da troppo tempo a Palazzo Vecchio. Gli episodi di violenza degli ultimi giorni certificano il fallimento di Nardella sul fronte del degrado e della sicurezza: quando un cittadino non può sentirsi sicuro a nessuna ora del giorno o della notte, vuol dire che hai fallito e devi trovare una soluzione vera".

"Le forze dell'ordine - aggiunge Stella - stanno svolgendo un buon lavoro e fanno quello che possono, ma è chiaro che servono aumenti di organico e incentivi economici, riconoscendo al comparto le necessarie dotazioni finanziarie utili a garantire livelli di sicurezza adeguati alle esigenze dei cittadini e alle crescenti situazioni di criminalità che si verificano quotidianamente. Chiediamo a Palazzo Vecchio di reintrodurre immediatamente il servizio del vigile di quartiere, potenziandolo. Il personale di Polizia Municipale ammonta attualmente a oltre 900 unità: crediamo che sarebbe opportuno utilizzare più pattuglie sul territorio e nei quartieri, invece di tenerle quasi esclusivamente in giro a fare multe".

“Con grande amarezza e preoccupazione - affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - dobbiamo registrare l’ennesima rissa a Firenze, anche questa avvenuta nei pressi della tramvia (ricorda Bussolin che la Lega aveva proposto la presenza di Forze dell’Ordine nelle fermate più “calde” oggetto di notizie di cronaca nera).”

“Una situazione allarmante - proseguono i consiglieri - che deve far riflettere attentamente le Istituzioni, in primis chi amministra il capoluogo regionale.” “Stiamo, infatti, assistendo - precisano gli esponenti leghisti - ad una serie ravvicinata di eventi delinquenziali che stanno seriamente minando la tranquillità dei cittadini. Episodi che per il fatto di non essere isolati, rappresentano ancora di più una palese criticità.”

“E’ chiaro, altresì - insistono Galli e Bussolin - che le Forze dell’Ordine non possano essere ovunque e magari devono pure lamentare anche un organico generalmente insufficiente.” “Insomma - concludono - è doveroso che il Sindaco Nardella si esponga chiaramente su questa criticità che, lo ribadiamo, non può e non deve essere trascurata”.