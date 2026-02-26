Forteto: Comune di Vicchio condannato a risarcire 600mila euro

Il Tribunale di Genova ha condannato il Comune di Vicchio a pagare oltre 600 mila euro di risarcimento a una vittima de Il Forteto, la comunità fondata da Rodolfo Fiesoli recentemente deceduto e al centro di uno scandalo divenuto di livello nazionale.

La sentenza ritiene il Comune di Vicchio responsabile di omessa vigilanza. L'amministrazione locale ha annunciato di voler presentare ricorso.

Sulla vicenda interviene un consigliere comunale di Firenze, il coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati Luca Santarelli che è anche avvocato:

“Dai quotidiani odierni si apprende della sonora condanna del Comune di Vicchio per ‘servizi sociali inadeguati e indifferenti, credettero al Forteto senza controllare’ (La Repubblica).Da settimane, come gruppo politico, presento in aula QT volti ad ottenere i dati del numero di controlli sulle comunità per minorenni, senza aver ricevuto risposta.

Il caso odierno sia di monito al Comune di Firenze per vigilare con diligenza ogni realtà, sia essa comunale o affidata a cooperative. Un fatto di cronaca, quello odierno, del quale avremmo molto volentieri fatto a meno, ma che fa capire che il ruolo del Comune non è secondario, ma determinante e rilevante, e che i controlli e la vigilanza sono prioritari”.