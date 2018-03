​Football americano, presentata la stagione 2018 dei Guelfi

Al via sabato 3 marzo la stagione 2018 dei Guelfi Firenze–American Football Team

La squadra, che si appresta a partecipare al terzo campionato consecutivo nella massima serie, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport alla presenza di un’ampia delegazione dei Guelfi Firenze. Svelato il nuovo main sponsor della squadra: la multiutility toscana dell’energia Estra che accompagnerà la formazione gigliata con un accordo biennale. Un sodalizio che sarà rappresentato anche dal nome della squadra, che sarà ribattezzata Estra Guelfi Firenze già a partire dal primo match di sabato.

Secondo l’assessore allo Sport, I Guelfi Firenze si confermano una bellissima realtà per lo sport fiorentino. Una società che ha da poco festeggiato il 18esimo anno di età e che ormai fa parte del tessuto sportivo fiorentino con grandi ambizioni. Dai due titoli nazionali under 13 ai due appuntamenti annuali consecutivi con le finali giovanili nazionali al Guelfi Sport Center del Cavallaccio, tutti ingredienti per far diventare sempre di più il football americano uno sport amato e praticato dai fiorentini. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate le nuove maglie realizzate da Estra.