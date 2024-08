Fondazione Michelucci: III edizione del Festival della Nuova Città

Il Festival è realizzato dalla Fondazione Giovanni Michelucci, con il sostegno di Fondazione CR Firenze ed il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni di Firenze, Fiesole, Pistoia e Olbia, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, l'Ordine e Fondazione Architetti Firenze, il Dipartimento di Architettura e Progetto de la Sapienza Università di Roma, ed in collaborazione con Murate Art District, Nana Bianca, Manifattura Tabacchi.

La terza edizione della manifestazione propone tre giorni di visite guidate, live talk, seminari, tavole rotonde, momenti di convivio e socialità, alla presenza di alcuni protagonisti del dibattito pubblico per indagare l'abitare contemporaneo in una dimensione collettiva.Il progetto, trae il proprio nome dalla rivista “La Nuova Città” fondata da Giovanni Michelucci nel 1945, quale momento di riflessione nel dibattito culturale sulla città, per tendere a un’ “architettura vivente”, esito di un processo progettuale corale con al centro l’uomo e la comunità.