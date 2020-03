Fogne di Rufina: iniziato il rifacimento

I lavori di Publiacqua interesseranno tutto il centro storico

Sono partiti nei giorni scorsi in Comune di Rufina i lavori di rifacimento della rete fognaria realizzati da Publiacqua che interesseranno tutto il capoluogo.

L’intervento è partito da piazza Montegrappa e via della Sieve e interesserà tutto il resto del capoluogo e permetterà di collegare il sistema fognario al depuratore di Aschieto. Con l’occasione della realizzazione dei lavori l’Amministrazione ha anche previsto altri interventi come, ad esempio, la sistemazione del giardino di Piazza Montegrappa e la realizzazione di alcuni tratti di marciapiede utili per la tutela dei pedoni. L’intervento sulla rete fognaria ha un costo complessivo di 800.000 euro.

“Chiedo ai cittadini un po’ di pazienza per i disagi che certamente si verificheranno – afferma il Sindaco di Rufina Vito Maida -. Ma questa opera di grande impatto sul centro storico non si poteva più rimandare e porterà un sicuro beneficio al territorio. In concomitanza con i lavori realizzeremo altri piccoli interventi per migliorare il nostro centro storico”.