Foggia vs Empoli 0 - 3 Vincendo ancora, L'Empoli vola ancora più in alto in vetta alla classifica.

L'Empoli a + 8 sul Frosinone in attesa di Parma vs Palermo.

L'Empoli ed i suoi tifosi in vetta alla classifica del campionato di serie B. Battendo il Foggia, l'Empoli ottiene la quinta vittoria consecutiva ed allunga su Frosinone e Palermo, che affronterà il Parma in serata. Mancano nove giornate alla fine del campionato e questa vittoria sembra legittimare questo primato della squadra toscana.

Alla squadra di Stroppa si presenta la prima occasione con Gerbo che fa partire un gran diagonale che Gabriel riesce a deviare. L'Empoli si sveglia con Caputo ma Guarna devia con i piedi. Dopo poco è lo stesso Guarna che mette in pericolo i suoi sbagliando il rinvio tanto che serve Zajc, una sorta di rigore in movimento per il trequartista, che colpisce la base del palo.Una vera e propria anteprima a ciò che sarebbe accaduto dopo pochi minuti. Zajc riesce a piazzare un potente diagonale su cui Guarna non può fare niente, sfuggendo sia a Kragl che a Martinelli. Il Foggia accusa il vantaggio dell'Empoli e la sua reazione si rivela un pò confusa. Kragl serve un pallone d'oro per la testa di Nicastro ma l'attaccante alza troppo la mira. Poi Agnelli riesce a servire Kragl che fa partire un gran sinistro al volo sull'esterno della rete. Il rpimo tempo si chiude sul risultato di Foggia 0 - Empoli 1.

Nella ripresa il Foggia ci riprova con Nicastro ma il pallone finisce fuori. Ma è l'Empoli ad andare in gol, siglando il doppio vantaggio grazie ad una dormita clamorosa di Martinelli sul passaggio di Bennacer per Rodriguez che, trovatosi solo davanti a Guarna, non perdona. I rossoneri non si danno per vinti ma non riescono ad accorciare le distanze, anzi, nel finale di gara, subiscono il terzo gol che nasce dalla respinta di Guarna su una conclusione da fuori di Brighi, su cui si avventa Caputo come un vero e proprio rapace siglando il risultato di 0-3 per la squadra toscana, che, una volta finita la partita, va a far festa sotto la curva dei tifosi ospiti, un gruppetto di 50 tifosi appassionati, da sempre, dell'Empoli.

Marcatori: 16' Zajc, 54' Rodriguez, 87' Caputo.



Foggia (3-5-2): Guarna, Camporese, Tonucci, Martinelli, Gerbo, Agnelli (68' Scaglia), Agazzi (62' Greco), Deli, Kragl, Nicastro (74' Duhamel), Mazzeo. All. Stroppa.



Empoli (4-3-1-2): Gabriel, Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Brighi, Zajc (81' Lollo), Caputo (90' Piu), Rodriguez (61' Traorè). All. Andreazzoli.



Arbitro: Ghersini di Genova.



Ammoniti: 38' Agazzi (F), 73' Castagnetti (E)