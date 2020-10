Florence Queer Festival 2020 al via martedì 13 ottobre

Edizione numero 18

Al via a Firenze, martedì 13 ottobre, al cinema La Compagnia (via Cavour 50/r) la diciottesima edizione del Florence Queer Festival, diretto da Bruno Casini e Roberta Vannucci, con una riccaprogrammazione culturale, tra cinema internazionale, mostre, incontri ed eventi a tematica LGBTQ. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria e della ridotta capienza della sala, secondo le disposizioni vigenti, il festival propone un format misto, che affianca alle consuete proiezioni in sala al quelle online, nella sala virtuale Più Compagnia.

Per la serata di inaugurazione, martedì 13 ottobre alle 21.00 (anche online) in programma Il caso Braibanti, di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, che saranno presenti in sala insieme all’autoredella colonna sonora, Pivio. Ricco di inediti assoluti, il documentario di Giardina e Palmese è dedicato alla figura di Aldo Braibanti, partigiano, poeta, drammaturgo, (“genio straordinario” secondo Carmelo Bene), ricordato soprattutto per il processo a cui fu sottoposto con l’accusa di aver plagiato il suo amante ventunenne. Il processo ad Aldo Braibanti fu anche definito come “un processo a Oscar Wilde con un secolo di ritardo”. Durante la serata il film riceverà il premio speciale del Florence Queer Festival, con la seguente motivazione: “Per aver scelto di raccontare e dare visibilità a una storia da nondimenticare, nel ricordo del valore indelebile di un poliedrico intellettuale italiano”.

Alla serata inaugurale, accanto ai direttori del Festival, sarà presente in sala l’Assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi

Ad aprire il festival, nel pomeriggio (ore 18.15) il documentario, fuori concorso, The Ballad of Genesis and Lady Jaye di Marie Loisier, ritratto del performer, musicista e pioniere del gender-fluid Genesis P-Orridge e la sua compagna Lady Jaye Breyer P-Orridge: il film in particolare si concentra sul progetto Pandrogynym, che attraverso l’utilizzo della chirurgia plastica, ha come obiettivo quello di modificare icorpi di entrambi per diventare più simili tra loro. La loro vita quotidiana diventa un campo di sperimentazioni permanenti, Genesis e Lady Jaye sfidano qualsiasi tipo di norma nel loro agire inventando rituali che trasformano la loro vita in un’opera d’arte.

Le presentazioni dei libri e gli incontri che arricchiscono il programma del Festival, per quest’anno si spostano online, sulla pagina Facebook del FQF: fb/FQF.Firenze. Si parte martedì 13 ottobre alle 16.30 con l’incontro Anni ‘80 a Firenze, la svolta dopo la rivolta, alla presenza di Betty Barsantini, Stefano Fabbri, Andrea Sbandati e Vincenzo Striano.

Il Florence Queer Festival è organizzato dall’Associazione Ireos in collaborazione con Arcilesbica Firenze e MusicPool e il sostegno di Fondazione Sistema Toscana. La direzione artistica è di Bruno Casini e Roberta Vannucci.

CINEMA LA COMPAGNIA – VIA CAVOUR 50/R, 50121 FIRENZE

Giornaliero: € 10, ridotto € 8 Serale: € 7, ridotto € 6 Pomeridiano: € 3 (biglietto per singola proiezione)

Abbonamento intero: € 35 (tutte le proiezioni pomeridiane e serali)

SALA VIRTUALE PIÙ COMPAGNIA

Abbonamento: € 9,90 I film online saranno visibili a partire dall’orario di programmazione in sala e perle successive 24 ore. Tutte le proiezioni sono vietate ai minori di 18 anni.Tutte le proiezioni ed eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.