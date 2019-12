Firenze-Roma: nuovo Frecciarossa alle 7,05 da S. Maria Novella

foto Agenzia Dire

Dal 15 dicembre con arrivo nella capitale alle 8,35. I pendolari dell'alta velocità lo avevano chiesto nei giorni scorsi

(DIRE) Firenze, 10 dic. - Dal 15 dicembre "partirà alle 7.05 dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella il nuovo Frecciarossa diretto a Roma Termini", con arrivo alle 8.35. L'ulteriore collegamento è un "servizio pensato anche per coloro che devono arrivare nella capitale per lavoro entro le 9", si spiega da Ferrovie, nel giorno in cui la società ha presentato l'orario invernale 2019-2020. Oltre al potenziamento del servizio mattutino, chiesto nelle scorse settimane anche dai pendolari dell'alta velocità, con l'estensione della corsa Roma - Verona, Firenze sarà raggiungibile direttamente da Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Vicenza.

(Dig/ Dire)