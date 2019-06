Firenze Rocks: Marky Ramone sarà special guest

Lo storico batterista dei Ramones sarà special guest di Virgin Radio, radio ufficiale

irgin Radio continua nella sua missione di dare voce al rock attraverso i suoi protagonisti.

Dopo Dave Grohl (Foo Fighters), Jared Leto (Thirty Seconds To Mars) e Noel Gallagher, un’altra star di livello mondiale ha accettato di prestare la propria immagine condividendo la proposta di Virgin Radio di diventare “Ambasciatore del Rock”: MARKY RAMONE, storico batterista dei Ramones, ha infatti scelto Virgin Radio per dare voce al suo messaggio di amore nei confronti della musica rock.

Anticipata da un’anteprima su Virgin Radio Tv (canale 157 del digitale terrestre), la campagna televisiva è partita domenica 9 giugno sulle reti Mediaset.Dal 13 al 26 giugno il flight televisivo sarà integrato da un’importante campagna in oltre 950 sale cinematografiche del circuito Movie Media in tutta Italia.A queste si affiancherà una pianificazione su digital e social di Virgin Radio. E’ possibile guardare lo spot a questo link.

Per suggellare fino in fondo l’affinità con Virgin Radio, Marky Ramone sarà lo special guest a FIRENZE ROCKS, il più importante festival italiano, uno tra i più prestigiosi in Europa, che si svolgerà a Firenze alla Visarno Arena dal 13 al 16 giugno.

Virgin Radio è radio partner ufficiale di Firenze Rocks e accompagnerà i propri ascoltatori, chi sarà presente a Firenze e chi non riuscirà a esserci, con una importante presenza sul posto: dallo studio mobile all’interno della Visarno Arena Ringo trasmetterà in diretta in compagnia di Marky Ramone che racconterà il festival attraverso il suo personalissimo punto di vista, quello della rockstar.

A Virgin Radio spetterà l’onore di aprire le serate con i dj set firmati da Ringo.