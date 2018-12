Firenze Rocks: annunciati Dream Theater, Skindred e Badflower

Si esibiranno alla Visarno Arena prima di the Smashing Pumpkins e Tool il 13 giugno 2019

Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Annunciati, infatti, Dream Theater, Badflower e Skindred prima di The Smashing Pumpkins e Tool nella giornata di apertura del festival ovvero giovedì 13 giugno 2019.

Dream Theater tornano in tour in italia per presentare il loro nuovo album Distance over time in uscita il 22 febbraio 2019 e celebrare i 20 anni di anniversario dall’uscita del loro quinto disco, Metropolis pt.2: scenes from a memory (1999). Nella loro carriera la storica band formata da john petrucci, john myung, james labrie, jordan rudess e mike mangini ha venduto oltre 12 milioni di dischi e ricevuto due nomination ai grammy awards.

Skindred, invece, hanno consolidato la loro posizione come una delle più grandi band alternative metal britanniche con il loro nuovo album big tings, uscito lo scorso 27 aprile. ad oggi la band ha pubblicato 7 album in studio, 11 singoli e 13 videoclip musicali.

La giornata sarà aperta, inoltre, dalla rock band statunitense Badflower, il cui album di debutto dal titolo ok, i’m sick uscirà il 22 febbraio 2019 su etichetta big machine/universal music.



In scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, giunto alla sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno visto convogliare oltre 350.000 spettatori giunti da tutto il mondo. Attesi per questa nuova edizione i Tool e The Smashing Pumpkins nella giornata del 13 giugno, Ed Sheeran il 14 e The Cure e Sum41 il 16.



i biglietti per tutte le giornate del festival sono disponibili su www.firenzerocks.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.