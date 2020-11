Firenze rinvia la riscossione coattiva di alcune imposte comunali

Barbara Felleca (PD): “Intervento importante in favore di imprese e famiglie”

In una domanda d’attualità la consigliera del Partito Democratico Barbara Felleca ha affrontato la questione del rinvio coattivo di alcune imposte comunali al 2021 alla quale ha risposto l’assessore Federico Gianassi.

“Per alcuni tributi comunali non pagati e già scaduti, relativi alle annualità dal 2016 al 2019, l'Amministrazione ha deciso di non procedere all'invio delle cartelle esattoriali. Saranno inviate solo nel 2021 e per quest'anno verranno inviate – ha spiegato la consigliera PD Barbara Felleca – solo quelle del 2015, per una questione legata alla prescrizione. Tutti gli interventi per alleggerire le famiglie e le imprese da carichi pendenti sono le benvenute in questo periodo di crisi economica dovuta alla seconda ondata della pandemia. Come ha ricordato l’assessore Gianassi, il Consiglio comunale ha già votato un atto sugli equilibri di bilancio con una riduzione dei carichi fiscali di 40 milioni di euro; con le manovre degli ultimi giorni si è voluto dare un ulteriore segnale vista la criticità attuale. Con la prossima variazione di bilancio l’amministrazione ha deciso di rinviare gli accertamenti su imposte non riscosse dal 2016 al 2019. È stato deciso di rinviare gli accertamenti al 2021, il cui valore complessivo ammonta a circa 10 milioni di euro. Ciò si associa anche alle scelte del Governo che ha deciso di sospendere i recuperi coattivi. Nella variazione di bilancio ci sarà anche il rinvio della Cosap di gennaio e febbraio antecedenti la crisi e che valgono circa 2 milioni di euro e che è stato ritenuto non chiedere alle imprese che hanno grosse difficoltà. I bollettini che hanno scadenza il 30 novembre sono prorogati al 30 giugno 2021. Questi interventi rappresentano un importante sostegno per le imprese e per le famiglie – conclude la consigliera Barbara Felleca – sul finire di quest’anno complessi, e plaudo alla linea di continuità tra le politiche nazionali. Questa sinergia e continuità nelle politiche tra Stato ed Ente Locale, ritengo sia l’unico sistema che potrà efficacemente tirarci fuori dalla grave crisi di quest’anno. Per Firenze, una manovra di 12 milioni a bilancio ed è un grande aiuto per tutti i cittadini”.