Imprese: Firenze la peggiore città con -35,1%

Proroga di Palazzo Vecchio al permesso straordinario per i tavolini sino al 31 dicembre 2020. Stella (FI): "Bene Comune Firenze su sedie all'aperto, è da sempre nostra battaglia"

Firenze, 21 ottobre 2020- L’Osservatorio EY-Confimprese analizza l’andamento dei consumi di mercato di settembre 2020 nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura). Da quel che emerge, il calo dei consumi a settembre prosegue con un -13,5% rispetto al 2019. Dato in peggioramento rispetto al -11,9% di agosto. Il progressivo annuo 2020 contro il 2019 si attesta così al -34,8%. Ancora in sofferenza la ristorazione, che chiude il mese a -18%. Male anche l’abbigliamento con -12,9%, mentre il non food contiene i danni con un -6,9%. Il travel si conferma maglia nera con -55% nel mese e -62% sul progressivo anno. L’e-commerce chiude settembre a +22,7% e recupera quasi 5 punti percentuali su agosto, dovuti principalmente al ritorno in città degli italiani e a una maggiore propensione all’acquisto online rispetto al periodo vacanziero. È sempre Firenze la peggiore città con -35,1% nel mese di settembre, mentre nei trend per regione a sorpresa la Toscana, che nei primi 7 mesi 2020 è stata sempre in maglia nera nel ranking, scivola al 5° posto con -16,8%.

E' di oggi la notizia dell’accoglimento, da parte di Palazzo Vecchio, della richiesta avanzata da Confesercenti Città di Firenze, di proroga fino al prossimo 31 Dicembre 2020, delle autorizzazioni tavolini concesse gratuitamente, anche a seguito delle disposizioni del Governo nazionale, nel periodo immediatamente successivo al lockdown di marzo/maggio.

“Si tratta di un importante segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale che, dopo il maxi taglio di imposte locali per oltre 30 milioni di euro, mette in campo una ulteriore operazione di sostegno alle attività”, commenta Santino Cannamela, Presidente Confesercenti Città di Firenze. “Come abbiamo avuto modo di sostenere anche negli ultimi giorni, l’occupazione tavolini all’esterno rappresenta, in questa drammatico periodo che stiamo attraversando, uno strumento di grande importanza per tenere in piedi tante attività (non solo per la cena ed aperitivo, ma anche per colazione/pranzo) e che potrebbe rivelarsi, d’ora in avanti, decisivo nell’evitare tante chiusure ed ulteriori processi di riduzione del personale.” “Non va infine trascurato il ruolo che hanno svolto e potranno svolgere queste autorizzazioni in funzione anti-covid, evitando il reiterarsi di pericolosi assembramenti in pubblico: anche questo è un elemento che va valutato con estrema attenzione”, conclude Cannamela.

"Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Comune di Firenze di prorogare fino a fine anno la possibilità per locali, bar e ristoranti di mettere sedie e tavolini negli spazi esterni e su strada. Si tratta di una scelta di buon senso, che vede finalmente le istituzioni accogliere le richieste delle associazioni di categoria. Questa è una battaglia che Forza Italia ha condotto da sempre, sin dai primi giorni di riapertura dei locali, siamo felici che ora sia condivisa da tutti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. "Questo provvedimento, è bene ricordarlo - sottolinea Stella - è importante perché non solo aiuta a garantire il maggior distanziamento possibile fra i clienti in questo periodo di emergenza sanitaria, ma amplia il numero dei tavoli in un momento in cui le nuove disposizioni del Governo impongono ai clienti il consumo di cibi e bevande solo seduti. Quindi, ben vengano tutti quegli strumenti e quelle disposizioni in grado di aiutare le attività economiche e commerciali a superare questo momento di grande crisi".