Firenze, protestano gli operatori delle mense

Lega e FdI: “Servono risposte concrete e immediate sul futuro dei lavoratori”

Si è svolta stamani alle ore 10 in Piazza della Repubblica a Firenze la manifestazione degli operatori delle mense scolastiche, alla quale hanno partecipato anche la Lega con il Capogruppo Federico Bussolin ed il consigliere Andrea Asciuti e FdI rappresentata dal Capogruppo Alessandro Draghi.

“E’ assurdo abbandonare dei lavoratori – dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin – con contratto a tempo indeterminato ma in cassa integrazione a 200 euro al mese. Parliamo di mamme e papà che, lavorando nelle mense, tengono in piedi le loro famiglie. La nostra attenzione è massima – conclude Bussolin – e lavoreremo con chiunque pur di trovare risposte immediate”.

“Sarebbe giusto – dichiara il Capogruppo di FdI Alessandro Draghi – piuttosto che questi luoghi, così come i centri estivi, potessero riaprire prima di settembre, dando la possibilità alle famiglie italiane - già duramente provate dalla crisi sanitaria - di usufruire di tali servizi. Per questo motivo – conclude Draghi – avanzerò la proposta nella Commissione Istruzione a Palazzo Vecchio chiedendo inoltre che gli addetti stessi vengano convocati in audizione, confidando nel buon senso dell’Amministrazione fiorentina”.

“Sul tema – sottolinea il consigliere della Lega Andrea Asciuti – la Lega sta lavorando con attenzione attraverso interrogazioni e mozioni, in difesa degli addetti alle mense. Attendiamo la risposta dell’assessore, perché la situazione è oggettivamente critica. Abbiamo proposto – conclude Asciuti – che queste persone possano lavorare nei prossimi mesi anche in altri settori pubblicamente utili affinché questa categoria non venga lasciata nel dimenticatoio”.