"Firenze potrà tornare ad avere uno stadio di cui andare fiera”

Franchi, la posizione dell'Ordine degli Architetti e della Fondazione Italiana Bioarchitettura

Firenze, 18 gennaio 2021 – “Apprezziamo e condividiamo la scelta annunciata dal sindaco Nardella di realizzare un concorso internazionale di progettazione per il restauro dello stadio Franchi. Abbiamo sempre sostenuto che questa potesse essere la strada migliore da percorrere per portare Firenze ad avere uno stadio unico al mondo, unendo la valorizzazione della parte monumentale dell'opera di Nervi all'inserimento di segni contemporanei, per un intervento di grande suggestione. Grazie al concorso di progettazione, una sana competizione fra le migliori intelligenze potrà portare ad avere i risultati più interessanti per lo stadio e per la città”: è quanto sostiene l'Ordine degli Architetti di Firenze dopo l'annuncio da parte del sindaco Nardella di un concorso internazionale di progettazione per l'impianto di Campo di Marte.

“Ci mettiamo fin da subito a disposizione per supportare il Comune di Firenze in questo percorso virtuoso che ha deciso di intraprendere, e che siamo certi potrà portare Firenze ad avere nuovamente uno stadio di cui andare fiera in tutto il mondo. Uno stadio bello e funzionale che sia un manifesto della cultura architettonica e un motivo di orgoglio per la città”, aggiunge l'Ordine degli Architetti di Firenze.

“Riteniamo che il percorso di progettazione sarà caratterizzato anche dalla pianificazione urbanistica dell'intera area del Campo di Marte, integrando il restauro dello stadio con la rifunzionalizzazione delle aree che saranno libere in seguito all'apertura del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, le nuove infrastrutture della tramvia e le opere per l'organizzazione della viabilità e della sosta, anche in considerazione dell'imminente definizione del Piano Operativo”, conclude l'Ordine degli Architetti di Firenze.

Anche Alberto Di Cintio, Coordinatore delegazione della Toscana Fondazione Italiana Bioarchitettura, è soddisfatto: "La Fondazione Italiana Bioarchitettura esprime convinto consenso e apprezzamento verso la odierna posizione assunta dal Sindaco di Firenze Nardella, che con molta chiarezza ha annunciato il piano d'intervento del Comune che prevede una prima riqualificazione urgente dello Stadio Franchi e contemporaneamente l'avvio del concorso pubblico internazionale per la completa ristrutturazione dello Stadio, coniugando la tutela dell'opera architettonica di Nervi con le necessarie attualizzazioni tecnologiche e funzionali nel pieno rispetto della sostenibilità sia economica che ambientale. Siamo particolarmente lieti che prima con il Ministro Franceschini e ora con il Sindaco Nardella l'amministrazione dello Stato abbia ripreso il totale controllo del futuro dello Stadio, nell'interesse appunto del bene comune e del patrimonio pubblico, e quindi sia dei tifosi che di tutti cittadini di Firenze e italiani. Siamo altresì particolarmente soddisfatti della scelta del concorso pubblico a livello internazionale che possa quindi richiamare all'opera i migliori professionisti mondiali così come merita l'opera del Nervi e la città di Firenze. Siamo finalmente giunti ad un definitivo momento di chiarezza, che auspicavamo, e siamo quindi molto fiduciosi che dopo molte sterili ed inopportune polemiche sia giunto il tempo del fare e del fare bene.In questo positivo quadro la Fondazione Italiana Bioarchitettura si mette a disposizione per accompagnare e sostenere con convinzione questo futuro iter progettuale ed amministrativo".

“Esprimo soddisfazione – spiega il presidente della Commissione cultura e sport di Palazzo Vecchio Fabio Giorgetti – per la scelta del Sindaco Dario Nardella nel porre un punto sulla vicenda del restyling del Franchi.

La volontà dell’amministrazione comunale di prendersi in carico la ristrutturazione dello stadio di Firenze tramite un bando internazionale di progettazione con un investimento minimo di 100 milioni di euro, dopo un percorso che ha evidenziato un bando per operatori privati presso l’area Mercafir ed una relazione del ministero che delinea i caratteri architettonici peculiari per la presentazione di un project da parte di Acf Fiorentina, mostra il desiderio di pensare ai cittadini ed ai tifosi.

Voler ristrutturare un impianto sportivo, monumento nazionale e simbolo dell’architettura del ‘900, che necessita di modifiche strutturali e possibilità di sviluppo, così come indicato dalla relazione del ministero per i beni e le attività culturali, attingendo a risorse proprie – aggiunge il presidente Fabio Giorgetti – è la soluzione migliore.

Valuto positivamente l’immediato inizio dei lavori – conclude il presidente Fabio Giorgetti – al fine di provvedere ai lavori di ripristino delle condizioni di staticità e antisismicità dell’impianto ed in special modo l’impegno, anche considerato il grande sforzo finanziario da parte del Comune di Firenze, a non toccare gli stanziamenti annuali nel bilancio riguardanti le società sportive, vero cuore pulsante dello sport cittadino e di base, imprescindibile dallo sport professionistico”.

Queste invece le dichiarazioni sullo stadio di Antonella Bundu e Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune e di Lorenzo Palandri e Francesco Gengaroli - Sinistra Progetto Comune al Quartiere 2

"L'attualità della nostra domanda era evidente. Il Sindaco ha scelto di rispondere direttamente ai nostri quesiti. La proprietà della Fiorentina non ha formalmente detto nulla, ci è stato spiegato. Non era detto che volesse ristrutturare, non è detto che non voglia ristrutturare. Si naviga a seconda delle dichiarazioni pubbliche dei diversi protagonisti. E già così si capisce quanto sia fragile il percorso messo in piedi dall'Amministrazione...

Il Comune di Firenze procederà in autonomia nella ristrutturazione di un bene pubblico, riconoscendo il suo ruolo nella storia e nel tessuto urbano. I finanziamenti non dovrebbero gravare sulla cittadinanza, almeno non in termini di aumenti della pressione fiscale. Impegno anche per evitare ogni speculazione commerciale. Le novità quindi sembrano tante. All'opposto di quella richiesta di abbattimento che sembrava indispensabile. Sarà che Italia Viva oggi non ha più quel ruolo che vantava fino a poche settimane fa?

Adesso occorre capire concretamente che cosa accadrà. Sullo stadio si gira a vuoto da anni, senza alcun progetto reale su cui misurare le posizioni politiche, che spesso mancano, limitandosi a qualche opinione, espressa sulla base di qualche dichiarazione estemporanea.

Prendiamo atto che i fallimenti di Castello e Mercafir sono capitoli chiusi, al pari dell'ipotesi di demolizione del Franchi. Ora occorre cambiare radicalmente il modo di lavorare sul tema da parte del Sindaco, della Giunta e della maggioranza, gli unici responsabili di questo stallo".