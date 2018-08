Firenze in estate: in corso la cura dell'asfalto

Nuove asfaltature in città

Prosegue il piano di risanamento delle strade e piazze cittadine. Nel mese di agosto sono in programma numerosi interventi e la prosecuzione di alcuni cantieri già in corso tra cui quello di piazza San Marco.

"Continuano i lavori nelle strade della città: riasfaltate via della Cupola, via Cosseria, via Guicciardini, via Baccio da Montelupo, via dei Querci, completate anche lungarno Aldo Moro e via XX Settembre. Andiamo avanti con il piano di rifacimento di 69km di strade e 37 di marciapiedi. #firenzecambia" commenta il sindaco.

Per quanto riguarda i nuovi interventi, sono iniziati oggi i lavori in via Spaventa e viale Talenti. A seguire sarà la volta di via Canova. Dal 20 agosto è in programma l’asfaltatura di via Senese (il tratto iniziale da Porta Romana che da lunedì a martedì sera sarà percorribile solo in uscita città), via Palach e via Trieste. Il 21 agosto è in programma il rifacimento dei marciapiedi in via Donizetti mentre la settimana successiva, dal 27 agosto, sarà effettuata l’asfaltatura nel piazzale di Porta Romana (fino al 31 con restringimenti di carreggiata in orario notturno).

Dopo Ferragosto è prevista inoltre l’asfaltatura di viale Strozzi e l’intervento di riparazione dell’infiltrazione nel sottopasso Strozzi-Strozzi, nell’ambito dei lavori legati alla realizzazione della linea 3 della tramvia.