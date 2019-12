Firenze: in arrivo forti temporali

L'allerta gialla durerà 17 ore. Interessati i corsi d'acqua secondari per pericolo idrogeologico/idraulico: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che per lunedì 9 dicembre 2019 è previsto un codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e temporali forti per le aree Arno-Firenze, Valdarno Inferiore (Empolese), Bisenzio-Ombrone Pistoiese, Mugello-Val di Sieve e Romagna Toscana.

Il nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo terminerá 17 ore dopo. Secondo gli esperti sono possibili temporali localmente anche intensi.

Previste precipitazioni sparse prevalentemente a carattere di rovescio, associate a temporali anche di forte intensità con possibilità di forti colpi di vento e grandinate.