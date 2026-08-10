Firenze, i Quartieri battono cassa

Prosegue in Commissione Affari Istituzionali il percorso di approfondimento della bozza del nuovo Regolamento sulla Partecipazione del Comune di Firenze.

Nella seduta odierna è stato ascoltato il Presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, che ha portato il contributo del proprio Quartiere al confronto in corso, soffermandosi in particolare sul ruolo che i Quartieri sono chiamati a svolgere nell’attuazione degli strumenti di partecipazione previsti dal nuovo regolamento.

“Il Presidente Pierguidi – dichiara il Presidente della Commissione Affari Istituzionali Lorenzo Masi – ha evidenziato un tema che riteniamo centrale: affinché i Quartieri possano esercitare pienamente il proprio ruolo e dare concreta attuazione agli istituti di partecipazione, è indispensabile che dispongano di adeguate risorse economiche. Senza un’effettiva autonomia di bilancio, il rischio è quello di avere strumenti validi sulla carta ma difficilmente realizzabili nella pratica.”“La questione riguarda le deleghe al decentramento e al bilancio, attribuite alla Sindaca, e rientra inoltre nelle competenze della Commissione consiliare 8, che si occupa delle tematiche relative ai Quartieri. Ci auguriamo pertanto che questa richiesta, condivisa anche nel corso dell’audizione odierna, possa trovare riscontro quanto prima.”

“Come presidente della Commissione Affari istituzionali credo che il rafforzamento dei Quartieri rappresenti uno degli elementi fondamentali per una partecipazione più efficace e vicina ai cittadini. Per questo sono tra i primi sostenitori di un percorso che attribuisca ai Quartieri maggiori competenze, strumenti operativi e risorse adeguate per esercitarle. Un buon Regolamento sulla Partecipazione potrà esprimere appieno le proprie potenzialità solo se i Quartieri saranno messi nelle condizioni di applicarlo concretamente”.