In scena “Amleto – La Serie”, uno spettacolo diffuso in cinque puntate, che si costruisce coinvolgendo gli utenti di 5 diverse RSA di Firenze. Da ieri venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre 2026. Anteprima del “Respiro del Pubblico Festival” edizione 2026, la sesta. Un progetto di Cantiere Obraz con Fondazione CR Firenze.

Di e con Matteo Pecorini, Alessio Martinoli Ponzoni, Marta Materassi, Sofia Menci e con la partecipazione degli utenti delle 5 RSA e i performer di Verso Oklahoma. Regia Matteo Pecorini - Musiche originali di Marta Materassi. Fotografie Martino Lega - Co-Produzione Verso Oklahoma e Cantiere Obraz con il supporto delle Sezioni Soci Coop di Firenze.

Atto 1 ieri venerdì 30 ottobre alle 10 alla RSA Il Giglio. Atto 2 ieri venerdì 30 ottobre alle 16,30 alla RSA Montedomini. Atto 3 oggi sabato 31 ottobre alle 10 alla RSA Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo. Atto 4 oggi sabato 31 ottobre alle 16,30 alla RSA La Veranella. Atto 5 domenica 1° novembre alle 17 alla RSA Il Ginoro.

Cinque atti pensati come 5 messe in scena, che trasformano i luoghi della cura in luoghi di creazione, incontro, produzione culturale ed entusiasmo intergenerazionale. Ciascun appuntamento attraversa un atto dell’opera di Shakespeare e ne utilizza personaggi, situazioni e temi come materia viva da mettere in relazione con i corpi, le storie e le persone che abitano quel luogo, in un allestimento drammaturgico che si crea lì per lì (o quasi).

Gli ospiti delle RSA non sono semplicemente destinatari dello spettacolo, ma parte attiva del processo scenico. Insieme a performer, musicisti e spettatori contribuiscono alla costruzione di una drammaturgia che può cambiare, sorprendere e prendere direzioni inattese.

Il testo shakespeariano diventa così una struttura aperta, capace di accogliere il presente e di confrontarsi con temi universali come la memoria, il potere, il dubbio, la follia, la perdita, il desiderio di vendetta e il rapporto tra realtà e rappresentazione.

Prenotazione obbligatoria. Durata di ogni atto: 60 minuti. Per informazioni e prenotazioni: +39392 3034894 telefono/Whatsapp / info@cantiereobraz.it.

Verso Oklahoma - L’associazione nasce da un gruppo eterogeneo di professioniste e di professionisti del teatro, della musica, dell’architettura, uniti dalla volontà di portare avanti un percorso comune di ricerca e di rigenerazione dei luoghi, a partire dalla cultura. Verso Oklahoma contiene la prospettiva per la quale tende e muove il protagonista di “Amerika” di Kafka, in cerca di un’offerta di lavoro nel Grande Teatro Naturale di Oklahoma – Il Teatro in cui c’è posto per tutti.

Matteo Pecorini - Dal 2012 al 2021 si forma, lavora e vive presso l’ex manicomio di San Salvi a Firenze, con la compagnia Chille de la balanza, debuttando come attore e autore nei teatri e nei festival del circuito nazionale. Nel 2022 fonda Verso Oklahoma in onore a Franz Kafka, che lo ringrazia. Con l’associazione promuove percorsi di produzione teatrale e residenza artistica all’interno delle RSA, coinvolgendo utenti e attori esterni nell’allestimento di spettacoli dal vivo.

Dal 2023 porta avanti un personale percorso di ricerca e riscrittura delle opere di S. Beckett attraverso l’incontro con le biografie delle RSA e dei Centro Diurni Alzheimer. È stato formatore teatrale presso il Carcere di Prato per Metropopolare. Collabora con ricercatori, docenti e traduttori per progetti legati al Linguaggio. È docente di AEF (Accademia Europea Firenze) per il corso “Connecting Art and Community”, con un laboratorio teatrale per giovani studenti americani e anziani della RSA Montedomini.

Ha il proprio centro produttivo presso il C. S. Anziani “Il Gignoro” di Firenze, dove realizza spettacoli sia con gli anziani che con il gruppo di attori e attrici di Verso Oklahoma. I suoi amori più grandi restano la sperimentazione linguistica, la lotta alla gerontocrazia, Buster Keaton e la crostata di more.