Firenze-Fiesole-Firenze 2019: si corre domenica 22 dicembre

La partenza (alle 9) e l'arrivo della corsa saranno allo stadio d'atletica Luigi Ridolfi in viale Manfredo Fanti

Domenica 22 dicembre torna l’appuntamento con la corsa non competitiva che unisce Firenze a Fiesole su due percorsi per ogni livello di preparazione. La Firenze-Fiesole-Firenze, organizzata dall'Aics per la 40ª edizione, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo sport Cosimo Guccione e del sindaco di Fiesole Anna Ravoni.

Nata negli anni '20 del '900, è uno dei più antichi e tradizionali eventi sportivi della nostra città, che conclude il calendario delle corse podistiche, rievocando anche idealmente l'originario legame tra la civiltà etrusca di Fiesole e quella romana di Firenze.

Quest'anno sono previsti due percorsi, da 18 km e 5 km, che si snodano tra alcune delle strade più spettacolari e affascinanti che uniscono le due città, aprendosi ad una serie di vedute panoramiche di quell'estrema bellezza paesaggistica e artistica che ha sempre spinto illustri viaggiatori, pittori, poeti, artisti e milioni di turisti a visitare questi luoghi celebri in tutto il mondo.

La partenza (alle 9) e l'arrivo della corsa saranno, come di consueto, allo stadio d'atletica Luigi Ridolfi in viale Manfredo Fanti.

“Un appuntamento ormai tradizionale prima delle festività natalizie – ha sottolineato l'assessore Guccione – una corsa che unisce due città, e il patrimonio straordinario di tutto il territorio, in una giornata di sport”.

“Un modo per esaltare queste due belle città, unite in tante cose – ha dichiarato la sindaca Ravoni – con questa corsa si esaltano tutte queste nostre tradizioni. Un modo bellissimo per conoscere Firenze e Fiesole”.

Aggiornamenti e info su:

http://www.aicsfirenze.net/index.php/en/firenze-fiesole-firenze-2019