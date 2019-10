Firenze, doppio incidente in viale Lavagnini e via Senese: code e feriti

Nel primo pomeriggio due persone portate in ospedale in codice giallo

Due incidenti nel primo pomeriggio sulle strade cittadine con ripercussioni sulla circolazione. I sinistri sono avvenuti intorno alle 15.30 rispettivamente in viale Lavagnini e via Senese e hanno visto l’intervento delle pattuglie della Polizia Municipale. Il primo, che ha coinvolto un’auto e una moto, è accaduto all’altezza di via Leone X. Il conducente della due ruote è stato portato in ospedale in codice giallo.

Più o meno in contemporanea il secondo incidente in via Senese all’altezza dell’incrocio con via di Malavolta. Secondo la prima ricostruzione degli agenti un pedone sarebbe stato urtato da una vettura mentre stava attraversando la strada. L’uomo, 54 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo. La dinamica degli incidenti è al vaglio della Polizia Municipale.

Fonte: Comune di Firenze