Firenze dedica un sottopasso all'avvocato Raffaello Torricelli

Il sottopasso di viale Milton - viale Strozzi sarà dedicato all'avvocato Raffaello Torricelli, una delle figure più rappresentative del mondo cattolico, culturale e politico fiorentino.

La cerimonia di intitolazione si svolgerà domani, venerdì 19 aprile, alle 11. Sarà presente l'assessora alla toponomastica e alla cultura della memoria. Nato a Firenze il 10 agosto 1910, si era laureato in giurisprudenza nel 1933 con Piero Calamandrei. E' stato consigliere comunale di Firenze (1951) nell' ambito del suo impegno nella Democrazia cristiana, all' epoca profondamente segnata dal cattolicesimo sociale del sindaco Giorgio La Pira. Dal 1960 al 1969 è stato presidente dell' Azienda di Turismo di Firenze, e in tale veste ha ideato e realizzato il complesso Palacongressi-Palaffari.

E' stato presidente dell' Associazione Nazionale delle Aziende di Turismo fino al 1967, consigliere e poi presidente dell' Istituto di Credito Fondiario della Toscana (1980-1994), presidente della Salt (Autostrada Liguria-Toscana). Ha anche ricoperto ruoli di primo piano nella Cassa di Risparmio di Firenze, nel cui ambito ha contribuito alla restituzione alla città dell'eredità Bardini. E' stato presidente per 20 anni della Federazione Italiana Amici dei Musei. Ha pubblicato un gran numero di libri sulla storia fiorentina (in particolare 'Firenze e i fiorentini - Psicologia di una città', edito da Polistampa).