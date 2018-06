Firenze contro il razzismo: manifestazione in riva d'Arno

Piazza d'Ognissanti ospita l'appello contro il razzismo

A Firenze è il giorno della manifestazione "Insieme contro il razzismo", lanciata con un appello firmato dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi.

Il sindaco Nardella legge la Costituzione ed è l'uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni, l'incipit del discorso che invita a ripercorrere la storia per affrontare il futuro. Tornare agli anni venti del Novecento per comprendere il senso del diritto che combatte il pregiudizio. Nardella ricorda Idi Dyene e Duccio Dini, commemorati da Firenze "con lo stesso ed identico spirito di comunità unita e solidale". Il presidente Enrico Rossi si sofferma sul concetto di Europa e sul senso di appartenenza ad una Europa "che non può creare diversità" e cita per questo il tema del lavoro e la delocalizzazione che colpisce in queste ore la Toscana.

Una manifestazione dove si citano "immigrazione, informazione, lavoro e diritti sociali" ma si cita anche internet dove il linguaggio si è fatto preoccupante strumento per divulgare l'odio contro il prossimo straniero. "Straniero non è il male, non è sinonimo di violenza" sottolinea il primo cittadino nel suo discorso.

La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Palazzo Vecchio, Arianna Xekalos, commenta “Sono manifestazioni come queste che creano ancora più razzismo, che suscitano ancora di più la rabbia nei cittadini che ogni giorno fanno sacrifici per poter dare un futuro migliore alle nuove generazioni. Questo clima in cui viviamo oggi – prosegue – deriva dalle politiche sbagliate del ventennio precedente. Non è possibile che siano garantiti a tutti gli stessi diritti, ma non gli stessi doveri. In questo modo – conclude Xekalos – si crea razzismo all’incontrario, privilegiando chi non rispetta le regole nel nostro paese e sacrificando chi invece le rispetta”.

Cento i sindaci che hanno sottoscritto l'appello: parlamentari, sindacalisti, politici, esponenti dell'associazionismo e del mondo della cultura e privati cittadini.

Manifestazione in diretta Twitter con hashtag #insiemecontroilrazzismo #noalrazzismo

Le adesioni sono ancora aperte: si può sottoscrivere l'appello inviando una mail a: insiemecontroilrazzismo@gmail.com