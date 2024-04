Firenze: Consiglio comunale mercoledì 3 aprile

Il Consiglio comunale, presieduto Luca Milani, è convocato per mercoledì 3 aprile, alle 14,30, nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura i Question time. Verranno affrontati i seguenti argomenti: “Legnaia, sicurezza e prevenzione”. “Lavori alla cupola della Sagrestia della Chiesa di Santo Spirito. A quando la fine?”. “Fiera di Primavera 2024”.

Dopo le comunicazioni e le domande d’attualità andranno al voto tre delibere.

Del sindaco Dario Nardella su “Approvazione generale revisione del Regolamento Edilizio vigente in adeguamento al Piano Operativo”. Sempre del sindaco Nardella su “Sentenza del Tar Toscana n. 1012 del 07/11/2023 – rimborso somme non dovute – art.194 co.1 lett. a) del d.lgs. 267/2000” e dell’assessore Cosimo Guccione su “Corte di Appello di Firenze – Sez. Lavoro, Sentenza n. 68/2024 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 co. 1 lett. a) del Dlgs 267/2000”.

A seguire Ordini del Giorno, mozioni, risoluzioni e interrogazioni.

Il dettaglio dei lavori ai link:

https://www.comune.fi.it/system/files/2024-03/2024-04-03%20-%20ordine_signed.pdf

Diretta sul canale youtube del Consiglio comunale a questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCXdLhwYzwI9159Ei7TDTn4w