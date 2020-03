Firenze: Consiglio comunale in modalità telematica lunedì 30 marzo

Inizio alle 14,30, i lavori si potranno seguire sul canale Youtube

La conferenza dei Capigruppo di Palazzo Vecchio ha oggi disposto l'attivazione del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari in modalità telematica.

“Voglio ringraziare il Segretario Generale e quanti, della direzione del Consiglio e della direzione supporto informativi hanno collaborato per permettere questa modalità oggi possibile grazie alle disposizioni del DPCM.

I gruppi politici di Palazzo Vecchio nella riunione – spiegano il presidente del Consiglio comunale Luca Milani ed i vice presidenti Emanuele Cocollini e Maria Federica Giuliani – hanno anche espresso ringraziamento alla Giunta per l'operato e l'impegno che ciascun assessore ha messo e sta mettendo in questa fase di emergenza sanitaria.

Ciò è evidentemente un bel segnale che arriva dal mondo politico fiorentino nel momento della necessità Firenze è sempre capace di ritrovarsi unita e solidale.

Lunedì 30 marzo, dalle 14,30, in Consiglio comunale faremo nuovamente il punto della situazione in città con una comunicazione, salvo imprevisti, da parte del Sindaco Nardella e ciascuna forza politica avrà l'opportunità di presentare un atto che maggiormente sente come prioritario.

Tutto l'Ufficio di Presidenza – concludono Milani, Cocollini e Giuliani – si associa ai ringraziamenti alla Giunta e alla Vicesindaca Giachi per aver condiviso, attraverso il tavolo di coordinamento con le forze politiche, i vari passaggi che la Giunta ha dovuto affrontare nella gestione dell'emergenza di questi giorni.

A tutti i fiorentini il Consiglio comunale di Firenze rivolge il suo più affettuoso e sincero augurio che tutto vada bene”.