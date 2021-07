Firenze, concerto all’alba con Enrico Pieranunzi

Il sole su Firenze sorgerà sulle note del pianista Enrico Pieranunzi, martedì 27 luglio. Si rinnova infatti l'appuntamento con il concerto all’alba del Musart Festival, alle ore 4,45 nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata.

I biglietti – 15 euro - sono disponibili online sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info info@prgfirenze.it) e nei punti Boxoffice Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - info tel. 055.210804). Enrico Pieranunzi in piano solo è un’avventura musicale da seguire nota dopo nota. Si passa da una canzone di Gershwin a una sonata di Scarlatti, da un blues a un proprio brano.

Un mondo musicale intenso e personalissimo che si sposa alla perfezione col passaggio dalla notte al giorno.Enrico Pieranunzi è tra i musicisti più versatili della scena europea. Nel suo immenso repertorio – oltre 80 album - jazz e classica convivono uno a fianco all’altro. Ha collaborato con Chet Baker, Paul Motian, Charlie Hade… Ma anche con Bruno Canino (Americas), per non dire dei lavori incentrati su Scarlatti, Bach, Haendel, Martinu, Gershwin. Tra i riconoscimenti, vanno ricordati il “Django d’Or” francese come miglior musicista europeo, l’Echo Award in Germania come “Best International Piano Player” e il premio “Una vita per il jazz” assegnatogli dalla rivista Musica Jazz.

Musart Festival è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti. È sostenuto da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo, Comune di Firenze/Estate Fiorentina, Toscana Promozione Turistica. Sponsor: Publiacqua, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Ruffino e Prinz. In collaborazione con Università degli Studi di Firenze.Programma, informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sulla pagina Facebook del festival @MusArtFestival.www.musartfestival.itPrevenditeSul sito ufficiale www.musartfestival.it (info tel.

055/667566) e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (info tel. 055.210804).Info Musart Festival FirenzeDal 14 al 27 luglio 2021 - Piazza della Santissima Annunziata – FirenzeIngresso da via de’ Servi – Biglietteria piazza BrunelleschiInfo tel. 055.667566 – www.musartfestival.itFacebook: @MusArtFestival