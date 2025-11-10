Firenze capitale: 160 anni fa si riuniva il Parlamento

Il 18 novembre 1865, esattamente 160 anni fa, Palazzo Vecchio accoglieva la prima seduta del neoeletto Parlamento del Regno d’Italia, segnando l’inizio del quinquennio in cui Firenze fu Capitale della nuova nazione italiana. Un passaggio storico di enorme valore, un anniversario che la Lega del Chianti APS celebra con “FIRENZE 65–25”, una giornata ricca di appuntamenti tra storia, musica e impegno sociale.

Protagonista sullo sfondo – e non solo – sarà la figura di Bettino Ricasoli (1809-1880), il “Barone di Ferro”, statista toscano, imprenditore visionario e padre del Chianti moderno. Ricasoli rappresenta idealmente il punto d’incontro tra Firenze Capitale e la terra del Chianti: tra politica e territorio, tra istituzioni e identità.

La manifestazione, in programma martedì 18 novembre 2025, si articola in tre momenti distinti ma profondamente connessi, ospitati in alcuni dei luoghi più emblematici della storia di Firenze, pensati per coinvolgere cittadini, studenti, studiosi e appassionati, in un percorso di memoria e riflessione sul ruolo della città nel processo di unificazione nazionale e nelle sfide contemporanee del territorio: un convegno scientifico nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici-Riccardi (ore 9.30) per riflettere sulle trasformazioni urbanistiche, istituzionali e territoriali avvenute con Firenze Capitale e sulle sfide odierne legate alla sostenibilità; un concerto verdiano nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio (ore 19) che celebra la musica del Risorgimento e la sua forza evocativa e civile; una serata di solidarietà al Circolo dell’Unione di Firenze (ore 20.30) dedicata ad una raccolta fondi a sostegno della Caritas Diocesana.

FIRENZE 65–25 | un convegno per raccontare Firenze Capitale e il futuro del paesaggio

Il programma si aprirà alle ore 9.30 con un convegno scientifico, nella storica Sala Luca Giordano in Palazzo Medici-Riccardi, per riflettere sull’evoluzione del rapporto tra l’uomo, la città ed il paesaggio, dall’esperienza della Firenze risorgimentale alle sfide contemporanee in materia di politiche di tutela e di sviluppo sostenibile. A cura dalla Lega del Chianti APS, vedrà la partecipazione di quattro esperti di storia, architettura e paesaggio: Sandro Rogari (Presidente della Società Toscana per la Storia del Risorgimento) con un intervento dal titolo L'Unità d'Italia e il trasferimento della capitale da Torino a Firenze; Zeffiro Ciuffoletti (Vice-Presidente della Società Toscana per la Storia del Risorgimento) che parlerà di Fatti e protagonisti della Firenze Capitale e infine una conversazione tra Marco Frati (Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Firenze) e Francesco Cotana (Dottore di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia) sul tema Costruire una capitale europea: Giuseppe Poggi e il nuovo paesaggio di Firenze.

Il confronto proseguirà con una tavola rotonda che coinvolgerà istituzioni e realtà economiche del territorio, tra cui Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico ETS, Consorzio Vino Chianti Classico e Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’iniziativa, sul tema Firenze e il Chianti di domani: politiche di tutela e sviluppo sostenibile. A moderare, il giornalista Marco Hagge.

La scelta di Palazzo Medici Riccardi non è casuale: oggi sede della Città Metropolitana, fu nel periodo di Firenze Capitale la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un contesto che aggiunge valore simbolico al convegno, tanto più se si pensa che proprio qui Bettino Ricasoli, figura chiave del Risorgimento e della Toscana ottocentesca, guidò il suo secondo governo tra il 1866 e il 1867. Politico integerrimo e innovatore agricolo, Ricasoli è il simbolo di un legame profondo tra Firenze, la politica nazionale e il paesaggio del Chianti, di cui codificò nel 1872 la celebre “formula” dell’omonimo vino (oggi Vino Chianti Classico). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Lega del Chianti APS.

Concerto “VIVA VERDI!”:

la musica del Risorgimento torna in Parlamento

Alle ore 19.00, le celebrazioni si spostano nel maestoso Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, che tra il 1865 e il 1870 ospitò proprio il Parlamento italiano, per il concerto “Viva VERDI!”, in coproduzione con il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze.

Un omaggio a Giuseppe Verdi, il compositore che con le sue opere diede voce alle aspirazioni di libertà e unità nazionale. Il grido “Viva VERDI!” durante gli anni della censura austriaca era anche acronimo di “Viva Vittorio Emanuele Re D’Italia”, espressione clandestina di unità e speranza.

Annamaria Tossani, giornalista e volto noto della televisione, condurrà la serata, accompagnata dal content creator Pietro Resta, alias Wikipedro,che leggerà alcuni estratti originali di Bettino Ricasoli, restituendone la voce, la passione e il pensiero politico.

Sarà anche l’occasione per premiare con quattro borse di studio “Lega del Chianti APS – Formazione” gli studenti più meritevoli coinvolti nel concerto, a testimonianza della vocazione formativa e partecipativa della manifestazione.

Una serata per Firenze: solidarietà e impegno sociale

La giornata si concluderà con una Serata di Solidarietà presso il Circolo dell’Unione di Firenze, destinata a raccogliere fondi per progetti a favore della terza età nella città Firenze.

L’iniziativa rientra nella missione della Lega del Chianti APS, che – con l’evoluzione in associazione di promozione sociale – ha ampliato il proprio impegno integrando cultura, ambiente e coesione sociale.

Dopo il progetto “Crescere Insieme” con l’Istituto degli Innocenti, sostenuto nel 2024 per il territorio del Comune di Greve in Chianti, il nuovo intervento sarà a sostegno di un progetto sociale della Caritas Diocesana di Firenze.

“FIRENZE 65–25” non vuole essere solo una commemorazione: è un’occasione per riscoprire il valore civile, storico e culturale di un momento decisivo della nostra storia nazionale, in cui Firenze – e con essa la Toscana – fu protagonista del sogno dell’Italia unita. Un invito per guardare al futuro, con lostesso spirito di chi, come Ricasoli, seppe pensare in grande partendo dalle radici del proprio territorio.

Il progetto è organizzato e curato dalla Lega del Chianti APS in collaborazione con il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, il Conservatorio Statale di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze. Si avvale del patrocinio della Regione Toscana, dell’Università degli Studi di Firenze, della Società Toscana per la Storia del Risorgimento e della Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico. Main Sponsor dell’iniziativa è Intesa Sanpaolo ed è realizzato con il prezioso contributo di Consorzio Vino Chianti Classico e della Fondazione CR Firenze. Media partner dell’evento FIRENZE Made in Tuscany.

La Lega del Chianti:

dalle origini medievali alla promozione sociale del territorio

Fondata nel XIII secolo dalla Repubblica Fiorentina come sodalizio militare a difesa dei castelli e delle popolazioni del Chianti durante le guerre con Siena, la Lega del Chianti divenne successivamente l’organo amministrativo e giudiziario del territorio, organizzato nei tre Terzieri storici di Radda, Gaiole e Castellina.

Sciolta nel 1774 dal Granduca Pietro Leopoldo nell’ambito della modernizzazione del Granducato, la Lega rinacque nel 1970 grazie ai discendenti delle antiche famiglie chiantigiane e ai nuovi proprietari dei castelli, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la “Terra del Chianti” in Italia e nel mondo.

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, la Lega ha sviluppato una rete di rappresentanze in Italia e all’estero, collaborando con istituzioni pubbliche e private per diffondere l’identità, la cultura e il patrimonio di un territorio simbolo della perfetta armonia tra uomo, paesaggio e cultura del vino.

Dal 2021, con la riforma del Terzo Settore, la Lega del Chianti è divenuta Associazione di Promozione Sociale (APS), ampliando la propria missione a iniziative di valore e ricaduta sociale.

La missione della Lega del Chianti si fonda su tre direttrici principali. Da sempre impegnata nella tutela del paesaggio, la Lega si è fatta portavoce della difesa del territorio chiantigiano, opponendosi alla cementificazione e promuovendo la valorizzazione delle sue risorse naturali e paesaggistiche, in Italia e all’estero. Allo stesso tempo, l’associazione è fortemente attiva sul piano culturale, sostenendo progetti di restauro, ricerca e divulgazione, e sostenendo la candidatura UNESCO “Il sistema delle ville-fattoria nel Chianti Classico”, promossa dalle istituzioni locali e nazionali.

Infine, con la recente trasformazione in APS, la Lega del Chianti ha ampliato il proprio impegno al settore sociale, promuovendo iniziative a favore delle comunità locali.

Gli eventi sono ad ingresso libero previa prenotazione online

Info Lega del Chianti APS

Via Maggio, 7 50125 Firenze

www.legadelchianti.it

capitaniagenerale@legadelchianti.it