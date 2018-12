Firenze aumenta i fondi per la Street Art

Cosimo Guccione (PD): “Grande risultato per realizzare sempre più opere in città”

A seguito della comunicazione dell'assessore Vannucci sulla street art è stato approvato un Ordine del Giorno a firma dei consiglieri PD Cosimo Guccione, Maria Federica Giuliani, Cristina Giani e Susanna Della Felice che chiede alla giunta di assicurare, nella predisposizione del prossimo bilancio preventivo una dotazione finanziaria adeguata per le attività di Street Art per programmare e replicare in più luoghi e muri possibili della città opere come quella realizzata in piazza Leopoldo. “Un risultato importante – commenta il consigliere PD Cosimo Guccione – per sviluppare ulteriormente questa arte a Firenze”.