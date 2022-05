Firenze Antifascista in piazza contro guerra e repressione

Firenze Antifascista ha convocato un corteo con concentramento in piazza Santo Spirito sabato 14 maggio alle 16, "per denunciare quanto le norme in vigore siano improntate sulla logica della repressione dei conflitti", sottolineano Palagi e Bundu (SPC) che continuano:

"Questo pomeriggio sono state confermate le condanne per le persone denunciate a seguito dei 'fatti delle Piagge' di dicembre 2014, quando una irresponsabile gestione dell'ordine pubblico permise a Forza Nuova di avere agibilità politica anticostituzionale, a cui si opposero movimenti e realtà politiche.La situazione di forte tensione di quella giornata registrò anche momenti di scontro, per cui le antifasciste e gli antifascisti sono finiti sotto processo, mentre niente è stato fatto dalle istituzioni per sciogliere le organizzazioni di estrema destra, nonostante le recenti promesse.Recentemente il Consiglio comunale ha approvato le modifiche al regolamento di polizia urbana, confermando quella continuità tra i cosiddetti decreti Minniti e quelli Salvini.Mentre si parla di pace e solidarietà, si esportano armi, si aumentano le spese militari e si criminalizza chi si oppone al fascismo: per tutte queste ragioni saremo anche noi domani alla manifestazione di Firenze Antifascista", concludono i consiglieri comunale della Sinistra.