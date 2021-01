Firenze: aeroporto chiuso per un mese e mezzo a causa di lavori

Forse per regolarizzare le licenze di volo delle tratte in esercizio?

L’aeroporto di Firenze resterà chiuso per lavori dal 2/2/2021 al 20/3/2021. La notizia è stata diffusa dal blog italiavola.com. Già il 31/12 e’ stato diffuso il NOTAM B7292/20 che conferma la chiusura. I lavori riguarderanno la pista di volo, le strip, per effettuare l’aggiornamento del sistema AVL con luci a led. La riapertura dello scalo e’ prevista alle 23:59 del 20 marzo 2021. L’ultimo giorno di operatività e’ il 1/2/2021 fino alle 24:00.

Da tempo i comitati che si oppongo all'ampliamento della pista sostengono che l'aeroporto non ottemperi un decreto interministeriale di VIA (la Regione Toscana era deputata alla verifica dello 0676/2003) e non abbia la conformità urbanistica (DPR 383/1994) come ENAC stessa dichiara al MIT. E c'è chi afferma che per l'Airbus A 319 sia stato predisposto uno speciale pacchetto tecnico e di procedure per consentigli di atterrare su questa pista.