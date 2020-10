​FiPiLi, previsto l'utilizzo by-pass ai km 78 e 79

In direzione Mare e Firenze dal 25 ottobre al 2 novembre 2020

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per il ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della carreggiata tra il km 78+300 al km 79+250 in direzione Mare nel ramo di Livorno e il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso in direzione Firenze mediante l'utilizzo del by-pass in ingresso al km 78+300 e del by-pass in uscita al km 79+250; l'istituzione di doppio senso di circolazione nella carreggiata in direzione Firenze con l'utilizzo di by-pass al km 79+250 e al km 78+300, dalle ore 14 del 25 ottobre alle 20 del 2 novembre 2020.