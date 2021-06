FIPILI: si apre una voragine dopo la Ginestra

Le dichiarazioni del Sindaco Metropolitano Dario Nardella sulla situazione della FiPiLi

Nella corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Firenze della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno dopo l'uscita di Ginestra si è aperta una voragine di circa un metro di diametro che ha resa necessaria la chiusura al traffico dell'arteria fra Ginestra e Lastra Signa. I veicoli diretti a Firenze devono necessariamente uscire a Ginestra, mentre scorre liberamente il transito sulla carreggiata in direzione Mare. I tecnici della Città Metropolitana sono subito intervenuti ed è in corso l'intervento per la riapertura della carreggiata. che si spera possa essere completato entro le prime ore della mattina di domani.

"Ogni giorno quanto accade sulla FI-PI-LI assume una dimensione da incubo per automobilisti ed autotrasportatori che hanno la sfortuna di dovercisi avventurare. Si, esatto, avventurare; non si tratta di un termine usato a caso. Tra frane, code interminabili, lavori infiniti, ecco spuntare improvvisamente, di nuovo, il giunto di dilatazione in acciaio detto il giunto spaccamacchine. Già, proprio lui, quel famigerato elemento in acciaio, posizionato sul cavalcavia all'altezza di La Rotta, tra Pontedera e Montopoli, in direzione Firenze, che aveva fatto strage di veicoli lo scorso 22 gennaio scorso. Per inciso, 9 automobilisti attendono ancora il risarcimento, a causa di danni consistenti subiti alla carrozzeria ed alle gomme delle proprie vetture" interviene Giampaolo Giannelli, responsabile regionale dipartimento lavori pubblici e trasporti Forza Italia Toscana.

"Ci piacerebbe capire come questo famigerato giunto sia stato riparato, visto che in data 17 giugno, con tutta la sua pericolosità, è tornato nuovamente a colpire i malcapitati automobilisti, con tutti i problemi del caso in termini di sicurezza. E ci chiediamo, soprattutto, perchè non sia stato sostituito.La FI-PI-LI, purtroppo, garantisce poche, ma assolute certezze. La prima, è che deficit e carenze strutturali l'hanno fatta oramai diventare una vera e propria trappola, per di più pericolosa, per automobilisti ed autotrasportatori.La seconda certezza, incomprensibile ed indecente, riguarda i fondi disponibili.

Risulta davvero difficile da capire, per lo scrivente, e per tutti i fruitori della FI-PI-LI, perchè si trovino i fondi per sostituire i vecchi autovelox con nuovi apparati, mentre non si sostituisce un giunto in acciaio, pericoloso, in un punto altresì pericoloso, limitandosi a riparare lo stesso, col risultato che ha danneggiato altri veicoli a distanza di 6 mesi.Una vergogna senza fine".