Fiorentina - Lucchese su Rtv 38 il 6 settembre alle 21

Commento di Tenerani e Calamai

Si avvicina l’inizio della nuova stagione per la Fiorentina. Dopo la sfida in famiglia con i ragazzi della Primavera, la squadra di Mister Iachini si appresta ad affrontare i test ufficiali che la condurranno al debutto in campionato, tre sfide che verranno trasmesse in esclusiva territoriale da Rtv38. Si comincia domenica prossima 6 settembre con la gara tra i viola e la Lucchese allo stadio Artemio Franchi, la sfida verrà trasmessa in differita (la gara inizia infatti alle 19,30) a partire dalle ore 21.00 con il commento di Mario Tenerani e Luca Calamai, volti del calcio su Rtv38.