Fiorentina, i 100 anni si avvicinano: oggi sono 94

Ph Fb Museo Fiorentina

Il 29 agosto 1926 la fusione tra il Club Sportivo Firenze e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertà. Il merito del marchese Ridolfi

Come ricordato stamani dal Museo Fiorentina sulla propria pagina Facebook, "il 29 agosto 1926, dalla fusione tra il Club Sportivo Firenze e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas, nasceva, fortemente voluta dal presidente Ridolfi, l'Associazione Fiorentina del Calcio, nuova squadra cittadina con i colori sociali bianco e rosso, pronta a combattere nel nome di Firenze sui campi di tutto il mondo. Il giglio rosso in campo bianco, posto sul cuore, rappresenta da sempre la forza, il coraggio, l'orgoglio di una città, un popolo, una fede... 94 anni di Storia... 94 anni di amore e passione infinita...Ieri... oggi... domani... per sempre al tuo fianco a difesa della tua Storia!💜94💜Tanti Auguri FIORENTINA!".

I 100 anni della società viola si avvicinano e di certo Commisso e il suo entourage staranno già pensando come festeggiarli nel migliore dei modi.