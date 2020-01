Fiorentina beffata, Iachini parte con un punto

Finisce 1-1 a Bologna: a Benassi risponde Orsolini oltre il 90'. La fotogallery del pareggio dal sito ufficiale della società viola

Inizio con beffa per Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: 1-1 a Bologna quando la vittoria sembrava ormai quasi in porto. Andati in vantaggio nel primo tempo con Benassi, i viola sono stati raggiunti oltre il 90' da una rete di Orsolini.

“Per come si era messa la gara va bene il pareggio, ma i dati parlano di tanto possesso palla e calci d’angolo: penso che meritassimo di più -così Roberto Soriano- Con il cambio dell’allenatore sapevamo che la Fiorentina sarebbe stata motivata, ma ce l’aspettavamo meno difensiva, invece si sono chiusi tanto e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Noi peraltro non abbiamo sfruttato le occasioni che ci si sono presentate, ma siamo stati bravi a crederci fino alla fine.“

Queste le formazioni iniziali di Bologna-Fiorentina, 18° Giornata di Serie A:

BOLOGNA: Skorupski, Denswil, Danilo, Bani, Tomiyasu, Poli, Soriano, Medel, Sansone, Ortolini, Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Paz, Mereles, Mbaye, Olsen, Corbo, Juwara, Schouten, Svanberg, Stanzani. All. Sinisa Mihajlovic

FIORENTINA: Dragowski, Pezzella (C), Milenkovic, Caceres, Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert, Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Badelj, Ranieri, Pedro, Boateng, Sottil, Cristoforo, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Rasmussen. All. Giuseppe Iachini