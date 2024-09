Fineco main sponsor del Teatro della Pergola

La Fondazione Teatro della Toscana annuncia una nuova e prestigiosa partnership: da questa stagione, la 2024/2025, e per le prossime due (2025/2026, 2026/2027), Fineco è main sponsor del Teatro della Pergola. Un investimento nel teatro e nella cultura come imprescindibili strumenti di crescita e approfondimento personale, oltre che base di uno sviluppo sociale e intellettuale per l’intera comunità.

La Pergola non è solo un luogo di spettacolo: è un vero e proprio laboratorio di idee, un motore di cambiamento, un crocevia dove le arti si incontrano e si fondono, dando vita a nuove narrazioni e visioni. Ogni volta che il sipario si alza, rivela un nuovo capitolo nella storia in continua evoluzione dell'arte teatrale. Dal canto suo, Fineco, con la sua profonda competenza nella gestione patrimoniale, porta al Teatro della Pergola non solo importanti risorse, ma una prospettiva unica sul valore dell'investimento culturale.

La partnership promette di essere tanto significativa quanto innovativa. È molto più di un semplice accordo di sponsorizzazione, è un incontro tra due mondi: il teatro e la consulenza personalizzata che si avvicinano per creare nuove opportunità di dialogo e di collaborazione. Nasce dalla condivisione di valori fondamentali, quali l'eccellenza, l'innovazione, l'attenzione alla vita delle persone e un profondo impegno verso le nuove generazioni.

Tale collaborazione si inserisce, dunque, in un più ampio discorso sul ruolo cruciale del teatro nella società contemporanea. Con il sostegno di Fineco, il Teatro della Pergola potrà ampliare i propri orizzonti, sperimentare nuove forme espressive, raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato, ed essere ancora di più un catalizzatore per giovani talenti. L’attenzione alle nuove generazioni, infatti, si sposa perfettamente con la visione di un teatro che, grazie a una ricca tradizione, guarda al futuro, proponendosi come un ponte tra il patrimonio teatrale del passato e le nuove forme di espressione e comunicazione.

Tutto questo perché la Pergola è un’istituzione culturale di rilievo nazionale e internazionale, capace di affrontare temi attuali e di stimolare il dibattito pubblico, forte della propria storia di primo teatro all’italiana, cioè con in palchi sovrapposti, ancora in attività, e che nel 2025 festeggerà i 100 anni come monumento nazionale.

Ed è proprio nel cuore pulsante del Teatro della Pergola che Fineco porterà i propri stakeholder nelle prossime stagioni teatrali grazie all’accordo siglato, avendo a disposizione tra le altre: workshop al Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola – il luogo in cui si realizzano scene e costumi per gli spettacoli prodotti dal Teatro della Toscana, promotore di un’offerta formativa sui mestieri del teatro con una serie di corsi sia di carattere pratico che teorico; esperienze per famiglie; il coinvolgimento dei giovani correntisti agli eventi dedicati agli under 30; la possibilità di usare gli spazi del Teatro della Pergola per eventi aziendali; biglietti per gli spettacoli.

Con Fineco al suo fianco, il Teatro della Pergola si prepara a scrivere un nuovo, importante capitolo della sua storia. Con questa unione, la cultura e il mondo degli investimenti si intrecciano per generare un impatto duraturo e positivo sulla vita delle persone e sulla crescita della comunità, confermando il Teatro della Pergola come eccellenza nel panorama teatrale e culturale.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha detto: «Il Teatro della Pergola, tempio della prosa e teatro della città di Firenze, merita di affrontare le sfide del futuro con decisione e convinzione. Perciò accogliamo con piacere Fineco quale main sponsor per le prossime tre stagioni, ingresso che dà vita a un esempio virtuoso di partenariato pubblico privato. Il nuovo apporto permetterà al Teatro della Pergola non solo di mantenere l’alta qualità dell’offerta e la vivacità culturale che le sono proprie, ma anche di sviluppare al meglio le varie attività e i multiformi progetti che la rendono da sempre un punto di riferimento di inestimabile ricchezza.

Nuove energie contribuiranno a farle svolgere al meglio quel ruolo attivo che ci connette con la storia e con il presente e al tempo stesso crea un futuro ricco di valori e contenuti, comunicativo e comprensibile anche e soprattutto per i giovani, l’orizzonte a cui guardiamo sempre volentieri e con speranza».

Giovanni Bettarini, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, ha detto: «Il Teatro della Pergola per noi è protagonista fondamentale per la scena culturale fiorentina. Grazie a Fineco per questo investimento in cultura, un impegno che significa lungimiranza e dimostra capacità di apertura alla città da parte dei privati».

Paolo Di Grazia, Vice Direttore Generale e Responsabile Global Business di Fineco, ha detto: «La valorizzazione della cultura è uno dei pilastri fondamentali della strategia di sostenibilità della banca, e il Teatro della Pergola rappresenta un’eccellenza in un territorio che ospita le radici culturali del nostro Paese. Iniziamo con entusiasmo questo viaggio al fianco di quella che consideriamo un’istituzione nel panorama del teatro italiano, dando contemporaneamente alle persone l’opportunità di vivere esperienze uniche. Da parte nostra, siamo convinti di poter dare il nostro contributo alla diffusione di un messaggio in grado di creare un valore rilevante per tutto il Paese nel lungo termine».

Marco Giorgetti, Direttore Generale del Teatro della Toscana, ha detto: «Siamo entusiasti di accogliere Fineco come main sponsor del Teatro della Pergola per questa stagione e per le prossime due. Questa partnership ci permetterà di continuare con convinzione nella strada intrapresa di un Teatro europeo con una visione del teatro che va oltre l'intrattenimento, abbracciando un ruolo attivo nella società contemporanea. Siamo in dialogo costante con il nostro pubblico, con chi il teatro lo fa o vorrebbe farlo, e con le sfide del tempo presente, mentre guardiamo al futuro attraverso il coinvolgimento e la formazione delle nuove generazioni, anche ai mestieri del teatro, forti dei nostri valori e della nostra storia, che oggi si arricchisce dell’importante sostegno di Fineco».