Finale Azzurri contro Rossi, Franck Ribery Magnifico Messere

Sabato 15 Giugno, in piazza Santa Croce, la finale del Calcio Storico Fiorentino. Dalle 18 la sfida tra gli Azzurri di Santa Croce ed i Rossi di Santa Maria Novella.

Il Corteo partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15,45.

Arriverà sull’Arengario di piazza della Signoria intorno alle 16,30 per poi riprendere il cammino verso piazza Santa Croce.

Saranno due i Magnifici Messeri della finale: l’ex calciatore della Fiorentina Franck Ribery, vincitore di 9 campionati tedeschi ma anche di una Champions League e di una Coppa del Mondo per club quando militava nel Bayern Monaco oltre al secondo posto con la Francia ai Mondiali vinti dall’Italia nel 2006 e l’allenatore della Rari Nantes Florentia maschile Luca Minetti che quest’anno è riuscito a riportare in serie A1 la squadra di pallanuoto dopo tre anni in serie A2.

Già tutti venduti i biglietti per la finale. È prevista una diretta per tutti coloro che non potranno essere in piazza. Le immagini saranno curate dalla società ShowLab che ha vinto il bando di gara indetto dal Comune di Firenze. Le partite verranno trasmesse in diretta, per tutta la Toscana, dalle 15,45, su Toscana TV (Canale 11) e Firenze TV (Canale 80).

ShowLab garantirà la diretta nazionale anche su DAZN.

Il palio è stato realizzato da Alberto Bertini di Be Art.

I PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

Per consentire lo svolgimento della partita sarà istituita una serie di provvedimenti di circolazione sulla falsariga di quanto previsto per le semifinali. Quindi dalla mezzanotte di stasera alle 22 di domani saranno in vigore divieti di sosta in via Ghibellina (da via Buonarroti al numero civico 58R), largo Bargellini, via Magliabechi e Borgo Santa Croce.

Saranno invece in vigore domani nella fascia oraria 8-22 i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), lungarno alle Grazie, Volta dei Tintori e piazza dei Cavalleggeri.

Nella fascia oraria 11-22 si aggiungerà anche il divieto di sosta e di transito in piazza Santa Croce compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi, piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci), Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce) e via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce)

Inoltre dalle 13 alle 22 scatteranno le chiusure nella zona di piazza Santa Croce. In dettaglio si tratta di via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), piazza Santa Croce (carreggiata di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Malenchini, Volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zecca e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da via delle Casine piazza dei Cavalleggeri eccetto mezzi di soccorso, corsia con direzione da viale Giovine Italia a via delle Casine eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati Ztl A e B).

Dalle 11 previsti ulteriori provvedimenti: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi), inversione di marcia in via Torta (da via dell’Anguillara a via della Burella), senso unico in via Isole delle Stinche (da via della Burella a via della Vigna Vecchia). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori).

Previste dalle 13 anche modifiche del percorso di alcune linee del trasporto pubblico locale (6, 11, 14, 23, C1, C2, C3 e C4). Per info: www.at-bus.it