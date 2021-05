Fiesole si proietta verso il futuro col turismo sostenibile

Firenze, 28 giugno 2021 – Slow tourism, turismo esperienziale, valorizzazione e sostenibilità ambientale: saranno queste le parole chiave per un piano di rilancio del territorio e per lo sviluppo della comunità. A scommetterci, il PD Fiesole, che lancia la prima edizione di “Fiesole incontra”, ciclo di appuntamenti dedicati al turismo sostenibile e alla valorizzazione del territorio per costruire, in sinergia con tutti gli operatori del settore, un progetto collettivo comune.

L’inaugurazione, giovedì 3 giugno alle ore 21.00 presso il Circolo Murri di Ellera, sarà dedicata al futuro del territorio di Fiesole, a partire dal suo rilancio attraverso il turismo sostenibile. All’incontro parteciperanno Stefania Saccardi (vicepresidente Regione Toscana); Sabrina Busato (Presidente FEISCT e membro OIET-Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo); Sonia Pallai (Responsabile Turismo ANCI Toscana). Coordina Andrea Aglietti, segretario Unione Comunale PD Fiesole.

L’iniziativa è aperta a tutti gli operatori del territorio, invitati a partecipare per fare il punto sulla situazione attuale, in una discussione aperta per cercare nuove soluzioni e approcci. L’incontro sarà l’occasione per parlare, insieme agli ospiti e agli addetti dei diversi settori (quali quelli della ricezione e della ristorazione, del mondo dell’outdoor, i produttori), della necessità di partire da modelli innovativi per superare il concetto del turismo “mordi e fuggi” dei grandi flussi, un turismo non più sostenibile che molto spesso è basato sulla rendita di pochi grandi player, incapace di generare nuove opportunità.

“Fiesole incontra” proseguirà a luglio sulla terrazza del Teatro Romano di Fiesole, storica sede del Festival Estate Fiesolana, con “Turismo culturale”, per concludersi alla Festa dell’Unità 2021 di Fiesole con“Percorsi turistici metropolitani”, per un turismo metropolitano integrato e più sostenibile nel medio-lungo periodo.“Dopo un lungo periodo di difficoltà è necessario ripartire, ma bisogna farlo in maniera partecipata e con una visione capace di proiettarsi verso nuovi orizzonti.

- sostiene Andrea Aglietti, segretario Unione Comunale PD Fiesole - Vogliamo creare un ponte fra le realtà locali e le istituzioni metropolitane e regionali, per creare un dialogo aperto che porti nella direzione di uno sviluppo sostenibile in grado di valorizzare realmente il patrimonio storico-ambientale e di generare nuove opportunità, in particolare per i giovani. Dobbiamo impegnarci a valorizzare l’ambiente, da intendersi non solo come spazio naturale, ma anche come paesaggio culturale più vasto, fatto di patrimonio storico-architettonico, di tradizioni e artigianato d’eccellenza e delle tante unicità della produzione agroalimentare.

Il successo riscosso negli ultimi anni da iniziative come la Via degli Dei e dal cicloturismo confermano la crescente richiesta di servizi turistici legati alla scoperta del paesaggio ambientale, dello slow tourism e del turismo esperienziale. In questa nuova visione delle politiche del turismo, un territorio come quello fiesolano ha la possibilità di giocare il proprio ruolo di assoluto valore, sfruttando le grandi potenzialità di cui è dotato”, conclude.

Ingresso libero su prenotazione, per ulteriori informazioni: fiesolepd@gmail.com; tel 334.7447929; l’account fb è @pdfiesolecomunale