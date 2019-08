Fiesole: il sindaco Anna Ravoni incontra la principessa Norah Al Saud

È la prima donna araba presidente di una società sportiva, lo Spoleto Calcio (Eccellenza umbra) che lunedì 19 agosto incontrerà in una partita amichevole la locale squadra di prima categoria

Non solo il calcio ma anche l'antica storia romana unisce le due realtà sportive come la SSD Spoleto Calcio e la SSD Fiesole Calcio.

Il binomio cultura e sport arricchisce ancor di più quel tratto d'Italia umbro-toscano tanto che lunedì 19 Agosto 2019 è in programma l'incontro tra la principessa Norah Al Saud, prima donna araba ad esser presidente di una società sportiva, per la precisione la SSD Spoleto Calcio, e Anna Ravoni, prima cittadina di Fiesole (FI).

La principessa ha accettato con grande entusiasmo l'invito del sindaco permettendo, così, la realizzazione di questo evento ideato ed organizzato da Paolo Iapaolo, direttore generale della SSD Spoleto Calcio ed Elio Tarchi della SSD Fiesole Calcio.



Programma

Ore 17.00 - Incontro presso il Palazzo comunale di Fiesole per un brindisi di benvenuto;

a seguire, alle ore 19,00, partita amichevole tra SSD Fiesole Calcio (Prima Categoria Girone C in Toscana), e SSD Spoleto Calcio (Eccellenza Umbria).