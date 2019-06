Fiammata di caldo africano: oggi massima di 37-38°

Prevista a Firenze, Prato e Pistoia mentre a Massa non si dovrebbe superare i 30°. Parentesi perché da sabato la temperatura dovrebbe tornare a scendere

La fiammata di caldo africano prevista oggi venerdì 14 giugno sulla penisola italiana non risparmierà la Toscana: a Firenze, Pistoia e Prato è prevista una massima di 37-38 gradi, una temperatura da fine luglio, non da primavera avanzata perché ancora non è estate. A Massa e Livorno invece non si dovrebbe andare oltre i 30 gradi.

Fa una certa impressione dare un'occhiata alle previsioni del tempo su Firenze e vedere che si passa per la massima dai 30 di giovedì ai 37-38 di oggi, venerdì mentre sabato si dovrebbe tornare sui 31 gradi.

Una parentesi di caldo intenso, in una situazione climatica tutto sommato accettabile, con minime costantemente sui 18-20 gradi sulla nostra regione.

Ma oggi no, oggi l'alta pressione ha deciso di fare le prove generali in vista dell'estate ormai alle porte.