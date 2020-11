Fi-Pi-Li, entro le 22 torna la normalità dopo l'incidente

Sarà riaperto il tratto tra San Miniato e Empoli Ovest, dove stamani si è sviluppato un furioso incendio per una autocisterna che si è ribaltata

Entro le 22 sarà riaperto il tratto della superstrada Firenze Pisa Livorno tra San Miniato e Empoli Ovest, dove stamani si è sviluppato un furioso incendio a causa di una autocisterna di gasolio che si è ribaltata dopo l’impatto con un new jersey.

Non ci sono stati feriti ma lunghe code in entrambi i sensi di marcia e disagi anche per il traffico ferroviario.