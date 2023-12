Festività: in crescita la produzione dei rifiuti urbani

Firenze, 29.12.2023 - Pacchi, carta regalo, bottiglie di spumante, avanzi alimentari: quantitativi di rifiuti in netta crescita nei giorni delle feste. E l’ondata di turisti presenti nelle città d’arte non fa che rafforzare la necessità di un impegno importante da parte di Alia Multiutility per mantenere pulite e ordinate le città della Toscana centrale.

Nelle strutture ricettive della Regione è previsto un aumento delle presenze, che si traducono in oltre 1,2 milioni di pernottamenti, la maggior parte tra Capodanno e l’Epifania. A Firenze sono calcolate quasi 500mila presenze, per un aumento complessivo del 4,6%, mentre nella notte del 31 dicembre, per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, sono in programma 6 concerti in altrettante piazze cittadine: piazza Santa Croce, piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata, piazza San Giovanni, piazza del Carmine, piazza Santo Spirito.

Per reggere l’urto di questo super impegno Alia ha previsto di raddoppiare il numero delle squadre che, a partire dalle 5 di mattina del primo gennaio, avranno il compito di ripulire il centro storico di Firenze e tutti i quartieri coinvolti dai festeggiamenti, mentre nella notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio sarà operativa anche una squadra addetta alle emergenze.

Fondamentale la collaborazione dei cittadini e dei turisti nel mantenere la città pulita e accogliente. L’invito rivolto a tutti è quello di adottare comportamenti responsabili, non abbandonare rifiuti per strada, tantomeno vetro e oggetti pericolosi, utilizzare i cestini presenti sul territorio e gli appositi contenitori per la raccolta rifiuti e agevolare le operazioni di pulizia dopo i festeggiamenti. Importante anche rispettare in maniera puntuale le regole della raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani, i maggiori incrementi dei quantitativi riguarderanno i materiali da imballaggio. L’importante, in questo caso, è separare correttamente gli imballaggi ed evitare errori che possano compromettere la qualità della raccolta differenziata. Per la carta, ad esempio, va ricordato che anche i giornali e la carta da pacchi possono andare nella normale raccolta della carta. Attenzione, invece, agli scontrini: si tratta di carta chimica che deve essere buttata nell’indifferenziata.

Stessa destinazione per nastrini e fiocchetti che accompagnano i regali. Alcune accortezze anche per quanto riguarda il vetro. Per esempio, se un bicchiere di cristallo si rompe, deve essere gettato nell’indifferenziato, così come le palle e gli addobbi di Natale. Importanti pure gli accorgimenti per la plastica: prima di essere buttati, gli imballaggi vanno sempre svuotati. Mentre i giocattoli rotti non vanno nella raccolta differenziata e vanno e portati all’isola ecologica o conferiti con l’indifferenziato.

Il servizio di raccolta a Bagno a Ripoli sarà effettuato regolarmente lunedì 1° gennaio nelle seguenti frazioni: capoluogo, Grassina, Antella, e nei centri abitati di Capannuccia, Vallina e Ponte a Ema. Nelle zone artigianali e collinari la raccolta diurna del 1° gennaio verrà anticipata al 31 dicembre.

Approfondimenti Aer entra in Alia Multiutility

Nelle giornate del 1° e del 6 gennaio il servizio di spazzamento su ordinanza è garantito. Gli Ecocentri Alia e tutti gli sportelli al cittadino (Infopoint, Punto Alia e sportelli TARI) resteranno chiusi il 1° e il 6 gennaio 2024. Per maggiori informazioni, il call center di Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).