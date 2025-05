Festival di Pentecoste e concerti di Badia 2025

Firenze – La 39esima edizione del Festival di Pentecoste e i concerti di Badia, organizzati dal comune di Barberino-Tavarnelle (Fi) sono stati presentati al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza Francesco Gazzetti, la consigliera regionale Fiammetta Capirossi, il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, il direttore artistico del Festival di Pentecoste Tiziano Mealli.

“Un festival molto articolato, affascinante – ha detto il consigliere regionale Francesco Gazzetti - che riesce a coniugare luoghi molto belli della nostra regione con una proposta culturale di altissimo livello, quindi è naturale per il consiglio Regionale promuovere questa manifestazione che caratterizza in modo forte un territorio di grande suggestione.”

“Uno dei festival musicali più importanti che si svolge nel Chianti durante il periodo estivo – ha detto la consigliera regionale Fiammetta Capirossi – e con un’offerta musicale amplissima dalla musica barocca a Ravel. Un festival giunto alla trentanovesima edizione che gli ha consentito di consolidarsi nel territorio e di portare sempre novità e innovazione dal panorama artistico e musicale.”

“Abbiamo scelto di investire in maniera significativa sulla cultura musicale del nostro tempo – dichiara il sindaco David Baroncelli - ed in particolare sulla stagione di altissimo profilo artistico che anche quest’anno ci propongono gli Amici della Musica di Tavarnelle, diventati ormai un’istituzione del nostro territorio. Siamo felici di sostenere e lavorare al fianco dell’associazione, partner di un percorso musicale che si è rafforzato e consolidato con l’attività di co-progettazione e la molteplicità di collaborazioni attivate sul territorio con il mondo scolastico e le altre realtà culturali presenti a Barberino Tavarnelle”.

“È stato definito un ‘piccolo miracolo toscano’ – commenta il direttore artistico Tiziano Mealli - viste le bellissime parole spese da molti colleghi musicisti, critici, personalità del mondo musicale. Il ‘miracolo’ è dovuto alla bellezza incomparabile del luogo con i suoi capolavori, al prestigio degli artisti e anche alla particolare atmosfera che, anno dopo anno, si è venuta a creare, tramutando la Badia in un luogo magico, una specie di ‘Bottega dell'arte’ in cui i musicisti si sentono come racchiusi in una ‘bolla’, accolti in un ambiente risonante che li proietta lontano dalla routine concertistica e dove tutto stimola a fare musica. Tutto questo viene percepito dal pubblico che a sua volta lo riflette nuovamente sugli artisti inviando stimoli ancora nuovi. Si creano così dei legami emotivi fra tutte le componenti dell'evento che fanno sentire partecipi dello stesso progetto gli esecutori e il pubblico”.

Il Festival di Pentecoste a Barberino Tavarnelle inizierà il primo giugno con l’esibizione di due celebri interpreti quali il violoncellista e compositore Giovanni Sollima e il violinista Federico Guglielmo, che presenteranno un programma sorprendente, che spazia dalla musica barocca fino a Ravel, inframmezzato da composizioni originali dello stesso Sollima. Seguiranno il 6 giugno il giovane, straordinario violinista canadese Kerson Leong accompagnato da Mario Montore, e, il 22 giugno, il Quartetto Indaco, vincitore nel 2023 del Concorso Internazionale di Osaka. Il concerto del 30 giugno sarà dedicato alla memoria di Maria Tipo e sarà affidato a due suoi celebri allievi: Andrea Lucchesini e Pietro De Maria.

Quanto ai programmi, se si può individuare nella grande tradizione musicale romantica di Clara Schumann, di Brahms, di Franck e di Cajkovskij il cuore della programmazione, non mancheranno anche grandi pagine del Novecento, da Janacek a Ravel e Sostakovic.Al periodo classico si rivolgerà in modo particolare la programmazione dei concerti dell’ORT-Orchestra della Toscana al Festival di Badia, il 4 Luglio, l’11 Luglio ed il 1 Agosto che prevede brani di Vivaldi, Mozart, Rossini e Haydn, inframezzati il 6 Luglio dal vario e fantasioso programma offerto da Giovanni Gnocchi e i Violoncelli del Mozarteum di Salisburgo.

Infine, il 29 agosto, grazie alla generosità del grande controtenore Michael Chance, avremo l’occasione di ospitare nella Chiesa di Santa Lucia al Borghetto un concerto straordinario ad ingresso libero, con l’esecuzione, tenuta da importanti specialisti e dai gruppi riuniti da Chance per i corsi estivi di SienAgosto, di uno dei più grandi monumenti della musica rinascimentale, Il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi.

Ad intrecciare le loro strade nel segno della cultura delle note sono il Comune di Barberino Tavarnelle e l’Associazione Amici della Musica di Tavarnelle, storici partner nell’attività di promozione musicale di respiro internazionale che si lega alla valorizzazione dei monumenti e delle eccellenze storico-artistiche presenti nel territorio. Attraversati da un ideale comune, infondere nelle nuove generazioni l'amore per la musica e tutti i valori di rispetto, uguaglianza, inclusione sociale che essa porta con sé, il Festival di Pentecoste e i Concerti di Badia faranno da colonna sonora alla grande estate in musica di Barberino Tavarnelle. Grazie alla disponibilità della comunità monastica la manifestazione prenderà vita nell’antica abbazia di Badia a Passignano, riempiendo di note sia la sala del refettorio monastico affrescato da Domenico Ghirlandaio, sia il prestigioso chiostro che alla musica fonde storia, arte e bellezza.

Le rassegne sono promosse e organizzate dal Comune di Barberino Tavarnelle e dagli Amici della Musica di Tavarnelle con il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana con il contributo di Fondazione CR Firenze, Chiantibanca e Publiacqua.