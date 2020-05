Festival della Legalità, ecco la IV edizione

Venerdì 22 e sabato 23 maggio a partire dalle ore 17:55 in diretta Facebook

Venerdì 22 maggio inzia il FESTIVAL DELLA LEGALITÀ IV EDIZIONE, con MUSICA TEATRO e DIBATTITI.

Alle ore 17:55, dopo i saluti del presidente de Il Gomitolo Perduto, Alessandro Pacenti e del Sindaco di Firenze, Dario Nardella, il pomeriggio di venerdì 22 inizierà con i contributi dei più piccoli e dei ragazzi dell'Istituto Professionale Alberghiero Aurelio Saffi (Firenze) coordinati dai proff. P. De Rinaldis e F. D'amico e M. Migliarino. Alle 18:20 seguirà il primo dibattito, dedicato al confronto con la Cooparativa NCIS, una cooperativa composta dall’80% di soci detenuti che opera nel carcere di Benevento, modera Subito dopo, alle 19:00, spazio alla musica con DUDU Morandi, voce dei Modena City Ramblers, la band emiliana che da sempre è vicina ai temi sociali legati alla legalità e alla mafia.

Nel 2009, con LIBERA, furono protagonisti di un tour di un mese per l’Italia nelle proprietà confiscate alla mafie. A seguire Erica Mou, cantautrice pugliese che dal 2012 ha collezionato una serie di importanti successi: arriva seconda al Festival di Sanremo, nella categoria giovani, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. È candidata ai David di Donatello 2014 per la migliore canzone originale. Attualmente vive a Tolosa e sta lavorando al suo sesto album in studio. Nel mare c’è la sete è il suo primo romanzo, edito da Fandango. La giornata termina con una lettura curata dall’attore Gabriele Zini - ore 19:30.

***

Sabato 23 inizierà alle ore 17:55 con un video in memoria di Giovanni Falcone per poi proseguire con i saluti della vice presidentessa de Il Gomitolo Perduto, Amelia Vetrone e l’Assessore alle politiche sociali, allo sport e alla sanità, Stefania Saccardi.

Non mancheranno i contributi dei piccoli, e poi inizieremo la seconda giornata di dibattito - ore 18:10 - con la Cooperativa Campanapa, che si occupa di rivalutazione agricola del territorio, coltivando canapa nei terreni del casertano confiscati alla camorra. Subito dopo spazio all’arte sociale con i Pagliacci Clandestini, una compagnia teatrale di Reggio Calabria che opera, dai quartieri di periferia, ai campi profughi della Grecia, dalle corsie d’ospedale, alle comunità per disabili. Alle 19:00 sarà l’attore Ascanio Celestini considerato uno dei rappresentanti più importanti del nuovo teatro di narrazione. I suoi spettacoli, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro con il suo racconto, fra gli spettatori e i protagonisti della messa in scena. La giornata si chiuderà in musica con i fiorentini Train de Vie - ore 19:15 - , gruppo folk rock che da 15 anni con la sua musica parla di Giustizia, Amore, Resistenza e Libertà. Chiudono la giornata le Cordepazze ore 19:30, band palermitana vincitrice del Premio De André nel 2007 e Premio della Critica a Musicultura 2009 e 2014.

Tutti gli interventi sono moderati da Mimma Dardano - Presidente Onoraria dell’Associazione Il Gomitolo Perduto Onlus

***

22 / 23 MAGGIO 2020

“IV FESTIVAL DELLA LEGALITÀ”

- Memoria, Legalità, Lavoro -

VENERDI 22 MAGGIO

17:55 - Saluti istituzionali a cura di Alessandro Pacenti, presidente dell’associzione IL GOMITOLO PERDUTO ONLUS e saluto del Sindaco di Firenze Dario Nardella.

18:00 I CONTRIBUTI DEI PIÙ PICCOLI: piccoli musicisti crescono, con Nicole De Rinaldis al violoncello

18:10 - TRASMETTIAMO LA MEMORIA: con la partecipazione degli alunni dell'istituto Istituto Professionale Alberghiero IPSSEOA Aurelio Saffi. Curato dai proff. P. De Rinaldis e F. D'amico e M. Migliarino.

18:20 - DIBATTITO IN DIRETTA: con Nuova Cooperativa di Integrazione Sociale NCIS ONLUS e le detenute, dal carcere di Benevento, moderatrice Mimma Dardano, Il Gomitolo Perduto

19:00 - DIRETTA - INTERVENTO MUSICALE: Davide “DUDU” Morandi dei MODENA CITY RAMBLERS

19:15 - DIRETTA - INTERVENTO MUSICALE: con la cantautrice ERICA MOU



19:30 DIRETTA - TEATRO: GABRIELE ZINI

***

SABATO 23 MAGGIO

17:55 Inizio diretta

17:57 Minuto di silenzio in memoria di Giovanni Falcone

18:00 - Saluti istituzionali a cura di Amelia Vetrone, vice presidente dell’associzione IL GOMITOLO PERDUTO ONLUS e saluto di Stefania Saccardi Assessore alle politiche sociali, allo sport e alla sanità.



18:05 - I CONTRIBUTI DEI PIÙ PICCOLI: Come nasce l'amore da un foglio di carta - ORIGAMI a cura di Emma e Daria Calabrò

18:10 - DIBATTITO IN DIRETTA con la Cooperativa Campanapa, per parlare del loro lavoro nei terreni confiscati alla camorra, moderatrice Mimma Dardano, Il Gomitolo Perduto

18:45 - DIRETTA - TEATRO: PAGLIACCI CLANDESTINI

19:00 - DIRETTA - TEATRO: ASCANIO CELESTINI

19:15 - DIRETTA - INTERVENTO MUSICALE: Andrea Landi dei TRAIN DE VIE

19:30 - DIRETTA - INTERVENTO MUSICALE: CORDEPAZZE