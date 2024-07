Festambiente presenta l’edizione 2024

Cultura, cinema, mostre, dibattiti e conferenze, spazi per bambini, sana alimentazione, benessere e molto altro ancora sono parte del tradizionale appuntamento che si rinnova ogni anno con Festambiente, festival nazionale di Legambiente dedicato alla sostenibilità, alla cultura ecologica e all’impegno civile, giunto quest’anno alla sua trentaseiesima edizione

Alle porte del Parco della Maremma, saranno gli spazi aperti gratuitamente a tutti dell’Enaoli di Rispescia ad ospitare in un’area di tre ettari i quartieri tematici dedicati ai temi della scienza, dello sport e dell’intrattenimento dedicato ai ragazzi ed ai più piccoli, con un padiglione interamente dedicato al cibo sano, biologico e di qualità che valorizza le straordinarie eccellenze agroalimentari toscane e italiane.

Da sempre l’intento dell’ecofestival è sensibilizzare il pubblico sui temi che riguardano l’ecologia attraverso una vasta gamma di attività che spaziano dai concerti ai laboratori didattici, per ispirare e coinvolgere le persone, dimostrando che un cambiamento positivo è possibile e che ognuno di noi può fare la differenza.

Organizzata da Legambiente, la XXXVI edizione della festa unirà cultura, ecologia e buon cibo, richiamando migliaia di visitatori dall’Italia e oltre. Festambiente non è solo una festa, ma un'iniziativa di sensibilizzazione ambientale che include concerti, dibattiti, mostre, laboratori e molto altro. L'obiettivo principale è promuovere pratiche sostenibili e uno stile di vita rispettoso dell'ambiente. Tra i punti di forza di questo percorso, che mira a creare un dibattito collettivo sui corretti stili di vita per contrastare la crisi climatica, ci sono le aree dedicate alla ristorazione.

Queste offrono una varietà di cibi e vini del territorio, tutte caratterizzate da un comune denominatore: la sostenibilità. Presso il ristorante vegetariano, una terrazza affacciata sul Parco della Maremma, illuminata da luci soffuse sotto i pini marittimi, ogni sera lo chef Giuseppe Capano propone menù squisiti, ispirati alla tradizione mediterranea con ingredienti biologici, a filiera corta e di alta qualità. C’è poi il ristorante Peccati di Gola, un luogo straordinario sotto il cielo della Maremma toscana più selvaggia, in un antico oliveto sapientemente illuminato, dove è possibile gustare piatti della tradizione mediterranea come cous-cous, insalate fresche, selezioni di salumi e formaggi, dolci tipici e vini locali e biologici.

Per i più avventurosi, c'è il RistoBar degli scienziati, un angolo della manifestazione situato nel cuore della Città delle bambine e dei bambini che offre apericene a base di piatti estivi sfiziosi tra cui cereali alle verdure, panini appetitosi, formaggi e salumi d’eccellenza, bevande fresche, birra alla spina, succhi di frutta e vino biologico. Infine, il RistoBar Mediterraneo è il luogo perfetto dove sedersi per gustare all’interno di un giardino mediterraneo aperitivi con stuzzicherie, cous-cous sfiziosi, fresche insalate, panini gourmet e crostate, a pochi passi dal palco degli spettacoli, dove si terranno concerti imperdibili

"Festambiente 2024 - ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore della manifestazione e componente della segreteria nazionale di Legambiente - rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina e l’ambiente. Anche quest'anno, trasformeremo la cittadella ecologica in cui trova casa il festival in un luogo in cui il gusto incontra la sostenibilità. La nostra ristorazione offrirà, come da tradizione, piatti preparati con ingredienti biologici e di filiera corta, rispettando le tradizioni locali e valorizzando i prodotti del territorio. Partecipare a Festambiente significherà, quindi, non solo godere di ottimo cibo e divertimento, ma anche contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile."

Partecipare a Festambiente significa non solo godere di ottimo cibo e divertimento, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile. Dal 7 all'11 agosto, Rispescia sarà il luogo ideale per vivere un'esperienza unica all'insegna della sostenibilità e della consapevolezza ambientale.

Il programma di quest'anno è ricco e variegato e include una vasta gamma di attività sportive per tutti. Tra le discipline proposte ci sono attività organizzate assieme a UISP Grosseto e Terramare, come il kayak, il SUP, il tiro con l'arco e la ginnastica dolce, tutte svolte in un contesto che esalta il rispetto per l'ambiente. Un esempio emblematico è l’eco-campo da basket, realizzato interamente con materiali riciclati, un simbolo dell'impegno del festival per un futuro più sostenibile. Festambiente Sport non è solo un'occasione per praticare sport all'aria aperta, ma anche un'opportunità per riflettere su come le nostre scelte quotidiane possano influenzare l'ambiente.

Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e membro della segreteria nazionale di Legambiente, sottolinea l'importanza dell'evento: "Festambiente Sport è una piattaforma educativa che mira a sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e del benessere. Vogliamo dimostrare che è possibile divertirsi e prendersi cura del pianeta allo stesso tempo. Festambiente Sport rappresenta un'occasione unica per dimostrare che il divertimento e l'attività fisica possono andare di pari passo con l'impegno per la sostenibilità.

È essenziale che eventi come questo sensibilizzino le persone sull'importanza di un approccio ecologico anche nello sport, promuovendo stili di vita che rispettano e proteggono il nostro pianeta. Vogliamo che ogni partecipante torni a casa con una maggiore consapevolezza e la motivazione per fare la propria parte. Il nostro festival è un'opportunità per educare il pubblico su come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a un cambiamento significativo, promuovendo non solo il benessere fisico ma anche un futuro sostenibile per tutti.”

La manifestazione non si limita alle attività sportive. Oltre ai laboratori educativi e agli incontri tematici, il festival offre spettacoli e momenti di intrattenimento pensati per tutte le fasce di età, trasformando ogni giornata in un'occasione di apprendimento e condivisione. Un movimento che invita tutti a riflettere e agire per un futuro migliore. Con il suo mix di sport, cultura e sostenibilità, l'evento si conferma come un appuntamento imperdibile per chiunque voglia contribuire a costruire un mondo più giusto e verde.