Festa dell'Unità: tanti ospiti in provincia

Fassino a Limite sull’Arno. Serracchiani, Giachetti e Parrini a Certaldo. A Fucecchio l’assessore regionale Remaschi parla di caccia

Ultimi giorni della Festa de L’Unità di Fucecchio, fino a lunedì 6 agosto in piazza Pertini, nella zona sportiva. Mercoledì 1 agosto, si parla della promozione dell’attività fisica con l’assessore Fabio Gargani. La caccia al centro del dibattito con l’assessore regionale Marco Remaschi giovedì 2 agosto, mentre il 3 alle 18.30 “Oltre la crisi: sviluppo, lavoro, diritti” con l’onorevole Teresa Bellanova; domenica 5 agosto incontro con l’onorevole Susanna Cenni e gran finale lunedì 6 agosto con il sindaco Alessio Spinelli e la giunta che incontrano i cittadini. Gli incontri, se non diversamente indicato, inizieranno alle 21.30. Tutte le sere aperti il ristorante-pizzeria con ottime specialità gastronomiche; spazio musicale per i giovani, giochi per bambini, libreria ballo liscio.

Alla Festa de L’Unità di Limite sull’Arno, che si svolge come da tradizione nella zona sportiva, domani, giovedì 2 agosto, un ospite d’eccezione: Piero Fassino, onorevole e già ministro della Repubblica, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “PD davvero”. A moderare l’incontro sarà Simone Bachini, giornalista di Italia 7. Il senatore Dario Parrini sarà ospite venerdì 3 agosto alle 21.00 e protagonista del dibattito “Il Pd e il futuro dell’Italia”. Mercoledì 8 alle 21.00 il sindaco Alessandro Giunti,insieme ai suoi assessori, incontrerà i cittadini.

Inizia venerdì 3 agosto la Festa de L’Unità a Certaldo, nel borgo alto del paese, che si concluderà domenica 19. La serata inaugurale vedrà protagoniste di un dibattito su Pd le onorevoli Anna Ascani e Teresa Bellanova. lunedì 6 incontro sulla sanità locale e in particolare si parlerà di casa della salute con Enrico Sostegni, consigliere regionale; Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo; Nedo Mennuti, medico e Franco Doni, direttore della casa della salute. Martedì 7 agosto l’onorevole Debora Serracchiani e il senatore Dario Parrini insieme per parlare di “Pd, umiltà e coraggio”. Giovedì 9 un partecipato incontro su caccia e ungulati con Enrico Sostegni e Simone Bezzini, entrambi consiglieri regionali, Paolo Malquori, presidente Arci caccia Firenze; Simone Tofani, presidente Federcaccia Firenze; Roberto Vivarelli, presidente ATC 3 Siena; Pietro Terminiello, presidente ATC 5 Firenze; Sandro Olrlandini, presidente CIA Toscana Centro e un rappresentante della confederazione cacciatori toscani. Domenica 12 agosto il tradizionale incontro del sindaco e la giunta con i cittadini. Lunedì 13 gli assessori comunali Jacopo Arrigoni e Francesco Dei si confrontano sul razzismo al tempo di Salvini. Mercoledì 15 alle 18.30 presentazione del libro di Roberto Giachetti “Sigaro, politica e libertà”. Gli incontri, se non diversamente indicato, inizieranno alle 21.30. Sulla terrazza Calindri c’è il ristorante- pizzeria che offrirà la cucina tradizionale, un panorama senza eguali e novità di quest’anno anche delle serate con musica dal vivo.