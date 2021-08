Ferragosto in Toscana: tutti gli appuntamenti per chi resta

Tra chiostri e giardini, musicisti italiani e ospiti internazionali, la Toscana si avvicina a Ferragosto proponendo imperdibili appuntamenti per il fine settimana ormai alle porte. Una giornata divertente e coinvolgente, con attività per grandi e piccini, per tutte le persone che rimarranno in città.

Il Forte di Belvedere, a Firenze, organizza, dalle ore 17:00 in poi, un pomeriggio a tutto divertimento per grandi e piccini. Il protagonista assoluto del nostro Ferragosto glamour sarà il cocomero, simbolo dell’estate. Vi attende dunque un Watermelon Party super rinfrescante e divertente con cocktail creativi e originali a base di anguria. Per chi si unirà ai festeggiamenti è anche prevista la distribuzione gratuita di cocomero. La partecipazione sarà libera e gratuita fino ad esaurimento posti, green pass alla mano pero.

A seguire letture radiofoniche per i bambini...e per i grandi che sono stati bambini! Tratte da “Favole al telefono”, “La Freccia Azzurra” e “Filastrocche in cielo e in terra” di Gianni Rodari, a cura della Compagnia delle Seggiole. Bambini fino a sei anni gratuito, dai sette ai dieci anni € 5,00, oltre € 12,00. Per maggiori informazioni seguiteci sulle nostre pagine Instagram e Facebook. È gradita la prenotazione al numero 3938137277 o all’indirizzo email caffetteriadelforte@gmail.com.

Ritornano negli affascinanti spazi dell’ex-città manicomio di San Salvi gli attesissimi Riccardo Tesi e Banditaliana (cioè Claudio Carboni, Maurizio Geri e Gigi Biolcati, oltre al Maestro dell’organetto diatonico) nel concerto di Ferragosto di domenica 15 agosto ore 21.30. Sono ormai tanti anni che, nel giorno di Ferragosto, Tesi e i suoi compagni deliziano il numeroso pubblico sansalvino con la loro musica. Bravura, esperienza, passione, ironia, impegno: queste, e molte altre, sono le qualità di un gruppo che ha fatto della musica tradizionale e popolare, contaminata con le musiche dal mondo, il suo passaporto per un successo internazionale.

Sabato 14 agosto dalle 20 SlimeCello Urban Blues band nel fresco del Giardino dell’Ortocoltura. Anni di esperienza sulla scena musicale fiorentina e non, ritorna oggi con i due fratelli Salveti affiancati da una base ritmica d eccezione. La scelta musicale si orienta su una revisione del repertorio RockBlues da AlvinLee agli ZZTop, passando per Clapton e JHendrix, JethroTull ecc., con contaminazioni ed incisi anche provocatori come Jovanotti nel pezzo YouReallyGotMe dei Kinks, versione VanHalen, o FrankZappe&ACDC in SummetimeBlues degli Who. La formazione comprende: “$lime” MarCello Salveti (chitarra solista), Matteo Pizzotto Bisceglia (basso), Piero Masi (batteria e percussioni), Flavio Salveti (lead vocal, armonica, flauto).

Domenica 15 agosto dalle 20 i Talking Ties, the anti-boring jazz experience. Lo spettacolo dei Talking Ties è frizzante e divertente e avvicina il grande pubblico alla musica swing grazie alle doti canore e polistrumentistiche dei suoi componenti. Il repertorio spazia da grandi classici del jazz cantati da Nat “King” Cole, Frank Sinatra e Louis Armstrong, a rivisitazioni in chiave swing di brani pop italiani e internazionali. Line up: Giovanni Gargini (voce, washboard, batteria), Bernardo Sacconi (voce, chitarra, contrabbasso, pianoforte), Glauco Benedetti (tuba).

Sabato 14 agosto, all'Anconella Garden, a cura di Diramazioni Festival, nel cuore del polmone verde di Firenze Sud, un salto nella storia del canto popolare toscano, con lo spettacolo “Tarabaralla”, sempre alle ore 21. Alessandro Giobbi ripercorre i canti della tradizione toscana dal Medioevo, al Rinascimento, ai canti di lavoro di fine Ottocento, fino alla canzone d'autore di Odoardo Spadaro.

Nato a Firenze, ma per metà mugellano e per l’altra metà maremmano, Alessandro Giobbi è un toscano Doc. Diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze, fa della musica la propria professione fin dalla metà degli anni Ottanta, suonando anche in gruppi blues con artisti americani di rilievo internazionale. Da alcuni anni compare in trasmissioni radio e tv dove mescola cabaret e tradizione musicale toscana. Collabora inoltre in progetti didattici musicali e artistici sulle tradizioni toscane.

“Tarabaralla” è anche il nome di un album, pubblicato nel 2012, realizzato con la collaborazione di Narciso Parigi, Maurizio Geri, Carlo Monni.

Ferragosto, domenica 15, sarà all’insegna della musica latinoamericana, con Contra Banda in concerto a partire dalle 21.30. Francesco Birardi, attivo da oltre 20 anni con il gruppo Perfidia, specializzato in musica cubana tradizionale ha deciso di dar vita a un nuovo progetto dedicato alla musica latina in senso lato: brani inediti e originali che, pur inserendosi nel solco della tradizione cubana, esprimono nuova vita, nuove soluzioni e nuove sonorità grazie anche all’apporto di musicisti come Luca Imperatore, Marco Poggiolesi, Michele Staino e Paolino Casu. Son, bolero, guajira, rumba, bachata diventano così un linguaggio internazionale.

Arezzo all’insegna dell’arte. La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi resterà aperta domenica 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18 eccezionalmente con ingresso gratuito, così come avverrà nelle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, proponendo una piacevole visita tra le fresche sale del trecentesco Palazzo in Corso Italia, che custodisce la splendida collezione del celebre antiquario aretino, tra oggetti e curiosità provenienti da tutto il mondo, reperti unici, preziosi arredi e splendidi dipinti. Prenotazioni: info@fondazioneivanbruschi.it.

Sabato 14 agosto, alle 16:30, il Lucca Classica Music Festival torna a Villa Reale di Marlia, con l’imperdibile interpretazione di due grandi donne della musica: la chitarrista di origine greca Antigoni Goni e la violoncellista inglese Amy Norrington. Due strumenti, dieci corde e duecento anni di musica in un solo concerto, durante il quale ripercorrere la storia musicale dal Settecento al Novecento attraverso la musica di Luigi Boccherini, Franz Schubert, Manuel De Falla e Astor Piazzolla. Il concerto prevede un biglietto (€3), al quale si aggiunge il biglietto di ingresso alla Villa.

Alle 21:15, un’altra donna protagonista del concerto ospitato nel chiostro di S. Caterina, al Real Collegio, dove si esibirà la giovane violinista Irenè Fiorito, accompagnata al pianoforte da Leonardo Bartelloni. In programma, due brani di Eugène Ysaÿe (la Sonata per violino solo n. 5 op. 27 n. 2 e il Poeme elegiaque op. 12 per violino e pianoforte), “A Paganini” per violino solo di Alfred Schnittke e la Sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte, op.

18 di Richard Strauss. Il concerto prevede il biglietto (€10 intero, €5 ridotto), che può essere acquistato sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria allestita al Real Collegio, a partire da un’ora prima del concerto.Domenica 15 agosto, alle 16:30, saranno ancora Villa Reale e la musica di Saint-Saëns a farla da padrone. In occasione dei cento anni dalla scomparsa del compositore francese, Filippo Rogai (flauto), Remo Pieri (clarinetto) e Fabrizio Datteri (pianoforte) suoneranno quattro composizioni di Saint-Saëns.

Ad aprire il concerto sarà la Sonata in mi bemolle maggiore op. 167 per clarinetto e pianoforte. A seguire, Romance in fa maggiore op. 36 per flauto e pianoforte; Odelette in re maggiore op. 162 per flauto e pianoforte e, infine, la Tarantella op. 6 per flauto clarinetto e pianoforte. Il concerto prevede un biglietto (€3), al quale si somma il biglietto di ingresso alla Villa.

Concerto all’alba nel cuore delle Alpi Apuane e dell’Appenino Tosco-Emiliano insieme a uno dei maggiori pianisti italiani. Ferragosto alla Fortezza di Mont’Alfonso – domenica 15 agosto, ore 4,45, Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) – si aprirà sulle note di Roberto Cacciapaglia, pioniere del minimalismo e della musica cosmica, oltre che uno musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Intitolato “Contemplazioni”, il live di Cacciapaglia diffonderà il suono e gli armonici fra il pubblico e il luogo. L’ambiente circostante diventerà il “Prato delle Contemplazioni”, un’esperienza di condivisione profonda fra chi suona e chi ascolta, senza divisioni.

Per chi lo desidera, al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso: partenza alle ore 3 da piazza della Stazione, concerto, colazione, ritorno attraverso il sentiero Ariosto. Quota di partecipazione 18 euro compreso ingresso al concerto. Iscrizione obbligatoria a scarpinata@blu.it entro il 12 agosto. A cura di Vis Movendi e Townforyou.