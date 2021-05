Fashion e comunicazione: da Istituto Modartech i 10 profili richiesti

Dallo sviluppo del prodotto in area fashion al modellista Cad, al Digital Marketer: sono alcuni dei 10 profili professionali formati nell’ambito dei corsi di Istituto Modartech e tra quelli più cercati dalle aziende in ambito moda e comunicazione. Prosegue il tour virtuale d’Italia della Scuola di Alta formazione con base a Pontedera, per l’orientamento post diploma. Dal 3 al 6 maggio tappa nelle regioni del Nord Italia, con il Salone dello Studente, organizzato da Campus Orienta - Class Editori.

Attraverso webinar, seminari e full immersion nella creatività, docenti ed esperti di Istituto Modartech illustreranno agli aspiranti creativi proposta formativa e opportunità di carriera. In programma anche un nuovo Creative Day, mercoledì 5 maggio, giornata dedicata all’orientamento nelle aree Moda e Comunicazione, per mettere alla prova fin da subito talento e abilità, a partire dal confronto diretto con i professionisti del settore. Info e iscrizioni, sempre gratuite, sul sito.

Grazie a un network di oltre 700 aziende, Istituto Modartech è in grado di intercettare in anticipo le esigenze delle aziende. Dieci i profili professionali più ricercati ed emersi grazie a questo scambio continuo con il mondo del lavoro in area moda e comunicazione: product manager, modellista Cad, prototipista, digital graphic designer, designer accessori, virtual visual merchandiser, digital marketer, graphic & web designer, social media manager, ecommerce specialist.

Strade che Istituto Modartech promette di aprire a 9 studenti su 10: l’87% degli iscritti, infatti, trova un impiego nell’arco di 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio. E le opportunità sono ancora più accessibili adesso: chiusa la prima tranche di borse di studio, assegnate per un totale di 50mila euro, si prosegue con il nuovo bando, che mette a disposizione 12 borse di studio per un totale di 48mila euro per gli studenti più meritevoli, in base ai progetti presentati entro il 20 maggio.

A partire da quest’anno accademico i corsi Modartech equiparati alla laurea triennale sono due: Fashion Design, che ha assegnato a gennaio le prime corone d’alloro, e Communication Design, attivo già da diversi anni e riconosciuto come corso di laurea. Pontedera, cuore del design district della Toscana, si afferma così come polo dell’alta formazione anche nell’ambito della comunicazione.