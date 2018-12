Fascicolo sanitario elettronico in Toscana: ancora poco usato, ma è stato potenziato

Sono ancora in pochi a conoscerlo, e ancora meno a usarlo in tutte le sue possibili applicazioni

La Regione ha deciso di lanciare una campagna dal titolo "La tua salute sempre aggiornata e disponibile", per farlo conoscere a tutti i cittadini toscani. Nell'occasione, al FSE viene dedicato un nuovo sito web, e sono molto aumentate le funzioni a disposizione dei cittadini. Queste novità fanno parte del percorso di rinnovamento e potenziamento dei servizi online di sanità digitale.

"Il Fascicolo sanitario elettronico - dice Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute - è un pilastro all'interno delle iniziative che si inseriscono nel percorso nazionale e regionale verso la Sanità Digitale, e contribuisce a migliorare qualità ed efficienza dei servizi sanitari erogati. Se siamo arrivati a questo risultato, è perché questo è il frutto di un lavoro veramente corale della nostra sanità: dall'operatore di sportello che attiva la tessera sanitaria elettronica del cittadino, ai medici e infermieri che registrano e firmano elettronicamente le informazioni sanitarie nei vari sistemi informativi delle Asl, ai tecnici informatici che collegano i vari sistemi e consentono l'invio dei dati al livello regionale, agli operatori dell'help-desk regionale, che aiutano i cittadini quando qualcosa magari non va come dovrebbe, rispondendo al numero verde dedicato. Il claim che abbiamo scelto, "La tua salute sempre aggiornata e disponibile", rappresenta perfettamente la sintesi del servizio che abbiamo messo a disposizione di tutti".

La campagna "La tua salute sempre aggiornata e disponibile"

La campagna, uno sforzo comunicativo importante che la Regione ha deciso di fare per far conoscere a tutti questo servizio, partirà da domani, 15 novembre, sui quotidiani, sui social (instagram, facebook e twitter) e a seguire sulle testate on line.

Gli strumenti che sono stati realizzati sono: uno spot radiofonico di 30 secondi, che sarà trasmesso dalle principali emittenti toscane per 8 passaggi al giorno per la durata di 15 giorni, a partire dal 3 dicembre; uno spot-video che sarà proiettato nelle principali multisale cinematografiche per 4 settimane a partire dal 29 novembre.

Inoltre è stato realizzato e stampato del materiale cartaceo: locandine e brochure che saranno distribuite presso le aziende sanitarie toscane.

La campagna terminerà a fine dicembre, con un costo complessivo di 85.000 euro.

Il nuovo sito del FSE e tutte le funzioni a disposizione dei cittadini

E' pienamente operante da oggi il nuovo sito web del Fascicolo sanitario elettronico: http://fascicolosanitario.regione.toscana.it, che, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti, offre informazioni chiare e semplici su come utilizzare al meglio questo importante strumento elettronico.

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) è stato istituito a livello nazionale nel 2015, fa parte dell'Agenda Digitale Italiana, e la nostra Regione è tra quelle con le migliori performance a livello nazionale.

Il FSE contiene i referti degli esami del sangue e di radiologia, le vaccinazioni effettuate, le lettere di dimissione ospedaliera relative ai ricoveri effettuati in strutture pubbliche, come pure gli accessi effettuati al pronto soccorso. Non solo: ci sono anche le ricette farmaceutiche elettroniche e i relativi farmaci erogati, le ricette per visite specialistiche, le eventuali esenzioni per patologia, e il taccuino da personalizzare con i propri dati e le informazioni sanitarie.

Dal momento in cui l'assistito dà il consenso alla sua alimentazione e consultazione, nel FSE confluiscono, in maniera elettronica, tutte le informazioni sanitarie che descrivono il suo stato di salute, inserite dai vari specialisti che egli consulterà, in ogni struttura sanitaria pubblica della Toscana e, a breve, anche quelle inserite dal suo medico di famiglia. Tutti i dati sono al sicuro e protetti secondo i più rigorosi criteri di privacy.

Attualmente, in Toscana i documenti raccolti nel FSE sono 380.487.453 (39.754.362 esami di laboratorio, 11.705.680 pronto soccorso, 15.120.569 radiodiagnostica, 3.992.939 vaccinazioni, ecc.). Di questi, 247.088.055 gia associati a Fascicoli attivati.

Indubbi i vantaggi del FSE, uno strumento online o nella propria tasca, sempre disponibile, per accedere ai propri dati in qualsiasi momento. Mai più carte da portare con sé, evitando anche il rischio che qualche foglio venga perso. La possibilità di inserire nel proprio Taccuino personale tutte le informazioni che il cittadino ritiene importanti e non presenti nella sua storia clinica (es., le prestazioni erogate da strutture private, di un'altra nazione o comunque non appartenenti al SSN).

L'accesso al FSE da parte dei professionisti sanitari, in special modo in situazioni di emergenza, ma non solo, consente di conoscere tutto ciò che è necessario per intervenire con prontezza e garanzia del risultato, evitando ad esempio il ripetersi di analisi o di altre prestazioni sanitarie, riducendo in questo modo spreco di denaro e di tempo per il cittadino stesso.



"Nel giugno scorso avevamo già presentato alcune novità sul FSE - afferma Andrea Belardinelli, responsabile del settore Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana - con l'introduzione delle credenziali SPID, per un accesso semplice e sicuro e con il rilascio di nuove funzionalità della APP SmartSST, ovvero la versione mobile del fascicolo sanitario, per smartphone e tablet. Ma avevamo bisogno di portare sempre più a conoscenza dei cittadini toscani la disponibilità di questo importante strumento e così con l'assessore Saccardi è nata l'idea di lanciare una campagna pubblicitaria importante".

Al FSE si può accedere con SPID o con la Tessera sanitaria elettronica, che va attivata acquisendo il codice PIN e il codice di sblocco (PUK) agli sportelli dedicati delle strutture sanitarie, farmacie e Comuni aderenti al servizio. Accedere al fascicolo sanitario elettronico è semplice: si può fare con un lettore di smartcard attaccato al proprio PC di casa, inserendo la tessera sanitaria attivata, oppure con le più semplici credenziali SPID rilasciate dai vari provider accreditati a livello nazionale (Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Sielte, SpidItalia e TIM).

Ma ancora più facile è utilizzare la APP per smartphone e tablet, dove è possibile tra l'altro attivare varie identità digitali e avere quindi sempre a disposizione, oltre ai propri, anche i dati sanitari delle persone più care, ad esempio i genitori anziani o i figli. Alla APP SmartSST, che è gratuita e si scarica dagli store Android e iOS, si accede con le credenziali SPID o inquadrando un codice a barre stampato dai Totem PuntoSì di Regione Toscana, sempre inserendo la tessera sanitaria. Pochi attimi per essere subito attivi.

Da oggi la App SmartSST si arricchisce di tre nuove funzioni: le ricette specialistiche per visite ed esami, la lettera di dimissione ospedaliera (che si popolerà via via che le Aziende Sanitarie attiveranno la funzione) e la possibilità di gestire il consenso all'alimentazione del fascicolo, il consenso alla consultazione da parte di terzi e il consenso al recupero dei dati pregressi, direttamente dal proprio telefonino.

Per aiuto:

numero verde gratuito: 800 00 44 77, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13 e-mail: help.cse@regione.toscana.it

Per maggiori informazioni: http://fascicolosanitario.regione.toscana.it